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Yaşlıların mutluluk kaynağı: Aile Güneş kadar sevgiye de ihtiyaçları var Yaşlılıkta yalnızlık duygusu depresyon ve bunama ihtimalini de artırıyor Prof. Dr. Zümrütdal: "Onlara verebileceğimiz en güzel destek, sevgiyle her durumda yanlarında olduğumuzu göstermek ve hissettirmektir"

İHA

Yaşlıların mutluluk kaynağı: Aile Güneş kadar sevgiye de ihtiyaçları var Yaşlılıkta yalnızlık duygusu depresyon ve bunama ihtimalini de artırıyor Prof. Dr. Zümrütdal: "Onlara verebileceğimiz en güzel destek, sevgiyle her durumda yanlarında olduğumuzu göstermek ve hissettirmektir"

Acıbadem Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, ülkemizde mutlu olduğunu belirten yaşlıların oranının yüzde 58.6 olduğunu ve yaşlıların mutluluk kaynağı olarak aileyi gösterdiklerini belirtti.
Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal yaptığı açıklamada, yaşam süresi giderek uzarken sağlıklı yaşlılığın da öneminin arttığını söyledi. Yaşlıların ölüm nedenlerinin başında dolaşım sistemi hastalıklarının geldiğini belirten Prof. Dr. Zümrütdal, “Ülkemizde mutlu olduğunu belirten yaşlılar yüzde 58.6 düzeyinde. Güzel bir yaşlılık dönemi geçirebilmek için gençken öncelikle dikkat etmemiz gereken konuların başında beslenme geliyor” dedi.
Dünya nüfusunda yaşlı bireylerin sayısında büyük bir artış yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Zümrütdal, yaşlı olarak kabul edilen 65 yaş ve üstü nüfusun oranının giderek yükseldiğine işaret etti. Prof. Dr. Zümrütdal, bu nedenle Türkiye’nin de hızlı yaşlanan ülkeler arasına girdiğini kaydetti. Yaşlanmanın, bazı hastalıkları da beraberinde getirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yaşlıların hayatını kaybetme nedenlerinin başında yüzde 43.8 oranıyla dolaşım sistemi hastalıklarının geldiğini, ardından gelen nedenlerin de tümörler ve solunum sistemi hastalıkları olduğunu söyledi.

Her gün en az 20 dakika yürüyüş
Sağlıklı ve mutlu bir yaşlılık dönemi geçirebilmek için gençlikte beslenmeye çok özen göstermek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Zümrütdal, şöyle devam etti:
“Sağlıklı, dengeli bir beslenme düzeni vücudumuza yapabileceğimiz en iyi yatırımlardan biridir. Yaş aldıkça, vücudu ve sindirim sistemini yormayacak daha sağlıklı, doğal besinlere yönelmemiz gerekiyor. Ayrıca fiziksel olarak aktif olmak ve düzenli egzersiz yapmak da çok önemli. Hafif tempolu yürüyüşler zinde kalmak için yeter. Mümkünse her gün, günde yirmi dakika veya yarım saat kadar vücudu yormadan hareket etmek, faydalı güneş saatlerinde kısa süreli güneşlenmek, hem fiziksel açıdan iyi hissetmemizi sağlar hem de stresi azaltır.”

"Depresyon ve bunama artıyor"
Yaşlılıkta fiziksel sağlık kadar dikkat edilmesi gereken diğer konunun da zihinsel iyilik hali olduğunu belirten Prof. Dr. Zümrütdal, “Sevdiğimiz şeyleri yapmak, hobilerimize zaman ayırmak, hoşça vakit geçirdiğimiz insanlarla, arkadaşlarımızla birlikte olmak her yaş grubunda çok önemlidir. Tüm dünyada ve ülkemizde ileri yaşın en büyük sorunu yalnızlıktır. Özellikle ileri yaş grubunda, yalnızlık durumunda depresyon ve bunama ihtimali de artıyor” diye konuştu.
Ülkemizde mutlu olduğunu ifade eden yaşlıların oranının yüzde 58,6 olduğunu kaydeden Prof. Dr. Zümrütdal, “Yaşlılar, mutluluğun kaynağı olarak aileyi gösteriyor. Bu da ‘Yaşlıların güneşe olduğu kadar sevgiye de ihtiyacı vardır’ sözünün ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Onlara verebileceğimiz en güzel destek, sevgiyle her durumda yanlarında olduğumuzu göstermek ve hissettirmektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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