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Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

DHA

Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı


Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)ADANA'da İmamoğlu-Aladağ yolu Sevinçli mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra İmamoğluAladağ yolu Sevinçli mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 R 9625 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ismi öğrenilemeyen 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı kadının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / İmamoğlu Uğur SELÇİK
2020-10-06 19:26:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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