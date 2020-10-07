Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması´nın (FETÖ/PDY) mahrem yapılanması içerisinde olduğu öne sürülen 8´i görevdeki kamu personeli 24 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock´u kullandığı ve mahrem yapılanma içerisinde olduğu aralarında doktor, öğretmen, hemşire, polis gibi görevde bulunan 8 kamu görevlisi toplam 24 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Adana merkezli İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye´de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelileri gözaltına aldı. Adana yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana´ya getirileceği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2020-10-07 07:26:23



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