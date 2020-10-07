Lezzetiyle ünlü Tufanbeyli fasulyesinde hasat başladı Tufanbeyli ilçesinde ata tohumlarından üretilen fasulye verimiyle üreticisinin yüzünü güldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lezzetiyle ünlü Tufanbeyli fasulyesinde hasat başladı Tufanbeyli ilçesinde ata tohumlarından üretilen fasulye verimiyle üreticisinin yüzünü güldürdü

İHA

Lezzetiyle ünlü Tufanbeyli fasulyesinde hasat başladı Tufanbeyli ilçesinde ata tohumlarından üretilen fasulye verimiyle üreticisinin yüzünü güldürdü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde coğrafi işaret başvurusu yapılan fasulyede hasat başladı. Ata tohumlarından üretilen ve lezzetiyle bilinen fasulye verimiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.
Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Tufanbeyli fasulyesi için coğrafi işaret başvurusunu yapan Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, AK Parti Tufanbeyli İlçe Başkanı Kenan Birgin çiftçilerle birlikte fasulye tarlasına girerek yılın ilk hasadını gerçekleştirdi.
150 dönüm araziye fasulye eken üretici Murat Ünsal, "Verim bu yıl iyi. Bizim fasulyemizin lezzeti başka. Bizimle birlikte bin dönüm arazide fasulye üretimi yapılıyor" dedi.
Tufanbeyli fasulyesinin her yerde ilgi gördüğünü aktaran Mithat Keçe, yıllarca çalıştığı kuruma 15 yıl boyunca fasulye taşıdığını aktardı.
AK Parti Tufanbeyli İlçe Başkanı Kenan Birgin ise fasulyedeki aromatik sebebin gece gündüz arasında tohumun kendini yenilediği için lezzeti ile başka olduğunu ifade etti.
Hasat için mesai yapan kadınlar Tufanbeyli bölgesinde yetişen fasulyenin lezzetinin tartışmasız olduğunu belirterek, 40 yıldır bu fasulyeyi ektiklerini söylediler.
Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Tufanbeyli fasulyesine coğrafi işaret alacaklarını belirterek, "Kendimiz pazarlama zincirini kurarsak daha büyük ekonomiye katkı sunacağız. Cumhurbaşkanımız ekilmedik bir karış toprak kalmasın demişti ve Tufanbeyli’de ekilmeyen hiçbir alanımız kalmamış durumda” dedi.
Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir de Türkiye’nin her yerinde fasulye olduğunu ama bu bölgenin fasulyesinin lezzetinin farklı olduğunu ifade ederek, “Coğrafi işarete başvurduk. Fuarlarda yer aldık. Coğrafi işaret aldıktan sonra paketleme tesisi için çalışma yapacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

EBA mobil destek aracı köy yollarında Adana'da Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu idaresinin kendi imkanları ile hazırladığı EBA mobil destek aracı, ilçeye bağlı 80 kilometre uzaklıktaki Kapıkaya Mahallesi'nde öğrencileri öğretmenleriyle buluşturdu 15 öğrenci aylar sonra canlı derse katılarak öğretmenleri ile hasret giderdi
YEREL HABERLER EBA mobil destek aracı köy yollarında Adana'da Şehit ...
Taklit- tağşiş peynire bitkisel yağ, yoğurda kıvam için nişasta katılıyor
YEREL HABERLER Taklit- tağşiş peynire bitkisel yağ, yoğurda kıvam ...
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı ...
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı ...
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı ...
Otomobiller sürüye çarptı: 23 keçi telef oldu
YEREL HABERLER Otomobiller sürüye çarptı: 23 keçi telef oldu
2 otomobil ile 1 TIR´ın çarptığı 23 küçükbaş öldü
YEREL HABERLER 2 otomobil ile 1 TIR´ın çarptığı 23 küçükbaş öldü
2 otomobil ile 1 TIR´ın çarptığı 23 küçükbaş öldü
YEREL HABERLER 2 otomobil ile 1 TIR´ın çarptığı 23 küçükbaş öldü
Adana'da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
YEREL HABERLER Adana'da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli ...
Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 ...
Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 ...
Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
YEREL HABERLER Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
Amatör Spor Haftası açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Amatör Spor Haftası açılışı yapıldı
Erdem: "Çocuklarımıza derman olacağız" Ceyhan Belediyesinin başlattığı kampanya ile yardımseverlerden toplanan bilgisayar ve tabletler öğrencilere dağıtılacak
YEREL HABERLER Erdem: "Çocuklarımıza derman olacağız" Ceyhan ...
5 yıldızlı öğrenci yurdu Yurt inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Soner Çetin, yüklenici firma yetkililerine çalışmaları hızlandırmaları talimatını verdi
YEREL HABERLER 5 yıldızlı öğrenci yurdu Yurt inşaatında ...
Başkan Karalar: "Doğru yolda emin adımlarla yürüyün" Büyükşehir, geleceğin futbolcularını yetiştirip, Adana ve ülke sporuna kazandırmayı amaçlıyor
YEREL HABERLER Başkan Karalar: "Doğru yolda emin adımlarla ...
Yüreğir'de parksız mahalle kalmayacak"
YEREL HABERLER Yüreğir'de parksız mahalle kalmayacak"
Final Okulları Genel Müdürü Ertem: "Okullar derhal açılmalı, bir nesli kaybediyoruz" Şevket Ertem, şu anda gelişmiş ülkelerin tümünde Avrupa'da, Amerika'da, Kanada, Japonya ve Güney Kore'de okullar açık olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Final Okulları Genel Müdürü Ertem: "Okullar derhal ...
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı ...
Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı
Yaşlıların mutluluk kaynağı: Aile Güneş kadar sevgiye de ihtiyaçları var Yaşlılıkta yalnızlık duygusu depresyon ve bunama ihtimalini de artırıyor Prof. Dr. Zümrütdal: "Onlara verebileceğimiz en güzel destek, sevgiyle her durumda yanlarında olduğumuzu göstermek ve hissettirmektir"
YEREL HABERLER Yaşlıların mutluluk kaynağı: Aile Güneş kadar sevgiye ...
'Swinger' operasyonunda gözaltı sayısı 56’ya çıktı Adana merkezli 16 ilde gerçekleştirilen swinger (eş değiştirme) yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen şebekeye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 56'ya çıktı Operasyonda evlerde yapılan aramalarda çok sayıda fantezi ürünleri, esrar, kenevir, uyuşturucu hap, tabanca ve tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Swinger' operasyonunda gözaltı sayısı 56’ya ...
Markette kasiyere silah doğrultup, 2 bin lira alan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Markette kasiyere silah doğrultup, 2 bin lira alan ...
Yavru sincaplar evin neşesi oldu Adana’da apartman görevlisi Yücel Kuruağaç, ağaçtan düşen ve ölmek üzere olan 2 sincap yavrusuna sahip çıkarak hayata tutunmalarını sağladı Şırıngayla beslenen "Pino" ve "Cino" adı verilen yavru sincaplar, Kuruağaç ailesinin neşe kaynağı oldu
YEREL HABERLER Yavru sincaplar evin neşesi oldu Adana’da apartman ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X