Kameradaki 5 bisiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da 6 günde 5 bisiklet çalan Levent Y. (31) yakalanıp, tutuklandı. Levent Y.'nin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2026 Eylül tarihleri arasında bisikletinin çalındığını iddia eden 5 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde araştırma yapıp, güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Levent Y. olduğunu belirledi. Levent Y.´nin çaldığı bisikletlere binip olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Levent Y., Hürriyet Mahallesi´ndeki adresine yapılan baskınla yakalanıp, gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Levent Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-10-07 10:40:58
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.