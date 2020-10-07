Kameradaki 5 bisiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da 6 günde 5 bisiklet çalan Levent Y. (31) yakalanıp, tutuklandı. Levent Y.'nin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2026 Eylül tarihleri arasında bisikletinin çalındığını iddia eden 5 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde araştırma yapıp, güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Levent Y. olduğunu belirledi. Levent Y.´nin çaldığı bisikletlere binip olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Levent Y., Hürriyet Mahallesi´ndeki adresine yapılan baskınla yakalanıp, gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Levent Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-07 10:40:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.