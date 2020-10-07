Adana’da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3 kişi, kaçak kazı yaparken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tufanbeyli ilçesi Pekmezli Mahallesi Emirgazi mezrasında, kültür ve tabiat varlıklarının kontrolü amacıyla devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, bölgede izinsiz kazı yaptıkları belirlenen C.Ü., H.M. ve M.M.'yi suçüstü yakaladı.

Kazı yapılan alanda ele geçirilen delici alete el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.