Adana’da kalpazan operasyonu Piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen 3 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı

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Adana’da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen 3 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri piyasaya sahte paran 3 zanlıyı tespit etti. Polis zanlılara yakalamak için bugün şafak vakti 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaparak 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok miktarda sahte para ele geçirildi.

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