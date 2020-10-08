Adana'da, hastane yakınında orman yangını

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) ADANA'da, Kozan Devlet Hastanesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge halkının da yangın tüpü ve damacana ile müdahale ettiği yangın, söndürülürken, 2 dönüm alan zarar gördü.

Kozan ilçesinde, devlet hastanesinin yanındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına, bölge halkı da yangın tüpü ve su damacanalar ile destek verdi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 2 dönüm alan zarar gördü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2020-10-08 15:37:05



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