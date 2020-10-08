Swinger partilerine katılmak için estetik yaptırmışlar Adana merkezli 16 ilde 69 kişinin gözaltına alındığı swinger fuhuş operasyonunda, yakalanan kadınların dudak, yanak, göğüs ve popo estetiği yaptırdıkları ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Swinger partilerine katılmak için estetik yaptırmışlar Adana merkezli 16 ilde 69 kişinin gözaltına alındığı swinger fuhuş operasyonunda, yakalanan kadınların dudak, yanak, göğüs ve popo estetiği yaptırdıkları ortaya çıktı

İHA

Swinger partilerine katılmak için estetik yaptırmışlar Adana merkezli 16 ilde 69 kişinin gözaltına alındığı swinger fuhuş operasyonunda, yakalanan kadınların dudak, yanak, göğüs ve popo estetiği yaptırdıkları ortaya çıktı

Adana merkezli 16 ilde 69 kişinin gözaltına alındığı swinger “eş değiştirmeli” fuhuş operasyonunda kadınların dudak, yanak, göğüs ve popo estetiği yaptırdıkları öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey olmak üzere toplam 74 kişinin Türkiye genelinde gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde birlikte olduklarını tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, önceki gün Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne’de eş zamanlı 80 adrese 500 polisle şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, 69 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi. Evlerde arama yapan polis, çok sayıda fantezi ürünü, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi.
Şebekenin kendilerine internet üzerinden ulaşıp, grup halinde birlikte olmak isteyen zengin kişileri ‘yolunacak kaz’ diye adlandırdığı, evlerinin erzaklarını aldırdıkları öğrenildi. Şahısların para karşılığı fuhşun ardından da birbirlerine ‘kaz yolundu’ şeklinde mesaj attığı öne sürüldü.
Öte yandan, estetik ameliyat olan şebeke üyesi kadınların iyileşme sürecinde partilere katılamadıkları, bunun için de görüntülü konuşma yöntemiyle partiye dahil edildikleri öğrenildi. Ayrıca şebeke üyesi bir çiftin 6 ay boyunca 9 il gezdiği ve fuhuş toplantılarına katıldıkları belirlendi.
Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı
YEREL HABERLER Adana, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı
Başından vurduğu arkadaşının akrabalarına 'öldürdüm' diye mesaj attı
YEREL HABERLER Başından vurduğu arkadaşının akrabalarına 'öldürdüm' ...
Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi Adana’da bir kişi evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunurken, şahsı arkadaşının öldürüp başka bir arkadaşına “Rodi’yi öldürdüm” diye SMS attığı öğrenildi Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi Adana’da bir ...
Adana'da, hastane yakınında orman yangını
YEREL HABERLER Adana'da, hastane yakınında orman yangını
Hastane bahçesinde yangın paniği İzmaritten çıktığı tahmin edilen yangının ağaçlara sıçraması paniği neden oldu
YEREL HABERLER Hastane bahçesinde yangın paniği İzmaritten çıktığı ...
ÇDSO, sezonu sağlık çalışanlarına adadı ÇDSO Müdürü Artunç Çoruh, yeni sanat sezonunun adını “Sağlık Çalışanlarına Minnet Sezonu” olarak belirlediklerini açıkladı
YEREL HABERLER ÇDSO, sezonu sağlık çalışanlarına adadı ÇDSO Müdürü ...
Yüreğir’de okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yüreğir’de okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor
Kadınlara hem destek hem eğitim Mülteci, göçmen ve yerleşik kadınlar öğreniyor, bilgileniyor
YEREL HABERLER Kadınlara hem destek hem eğitim Mülteci, göçmen ve ...
Kozan’a Ermeni Mezalim Anıtı yapılacak
YEREL HABERLER Kozan’a Ermeni Mezalim Anıtı yapılacak
Adana’da Eylül ayında bin 498 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Adana’da Eylül ayında bin 498 araç trafikten men ...
Kozanlı kadın güreşçiler Milli Takım kampında
YEREL HABERLER Kozanlı kadın güreşçiler Milli Takım kampında
Başkan Çetin: "Kreşler en önemli projelerimizden biri"
YEREL HABERLER Başkan Çetin: "Kreşler en önemli projelerimizden ...
Hibrit eğitim salgında en doğru model Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yeni dönemde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze ve online eğitimin bir arada verileceği hibrit eğitimle sürecin başarıyla götürülebileceğini söyledi Prof. Dr. Gündüz: "Tedbirlere uyulunca hasta sayısının azaldığını gördük" "Kurallara uyularak kışa daha güvenli girmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Hibrit eğitim salgında en doğru model Çukurova ...
Adana´da 4 milyon 50 bin liralık kaçak sigara ve kahve ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da 4 milyon 50 bin liralık kaçak sigara ve ...
Eşinin ağabeyini tabancayla öldürdü, tutuklandı
YEREL HABERLER Eşinin ağabeyini tabancayla öldürdü, tutuklandı
Abart egzoza karşı özel tim Adana'da standart dışı, abart egzoz kullanımını ve çevreye verdiği rahatsızlığı önlemek için özel tim kurularak denetimler artırıldı
YEREL HABERLER Abart egzoza karşı özel tim Adana'da standart dışı, ...
Adana'da 5 milyon 350 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Piyasa değeri 4 milyon 50 bin lira olan doldurulmuş kaçak makaron ve kaçak kahveyle ilgili tır şoförü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da 5 milyon 350 bin adet kaçak makaron ele ...
Kayınbiraderini öldürdü tutuklandı Adana’da kayınbiraderini öldüren kendi de yaralanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kayınbiraderini öldürdü tutuklandı Adana’da ...
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından `kaz yolundu´ mesajı gönderiyormuş
YEREL HABERLER Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından `kaz ...
Pozantı Belediyesinden Akçatekir'e yeni tesis Akçatekir Yaylasının seyir tepelerinden birinde 32 dönüm üzerindeki alana inşa edilen Yaşam Parkında bulunan 500 kişilik Yaşam Park Restaurant'ın açılışı yapılarak hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Pozantı Belediyesinden Akçatekir'e yeni ...
Adana’da kalpazan operasyonu Piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen 3 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Adana’da kalpazan operasyonu Piyasaya sahte para ...
Guinness adayı 1 tonluk tespihi, külliyeye hediye etmek istiyor
YEREL HABERLER Guinness adayı 1 tonluk tespihi, külliyeye hediye ...
Piyasaya sahte para süren 3 kişi, yakalandı
YEREL HABERLER Piyasaya sahte para süren 3 kişi, yakalandı
Biçerdöver devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Biçerdöver devrildi: 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X