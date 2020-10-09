"Savaş ve Aşk" kitabında 3 kadını anlattı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Kıbrıs Barış Harekatı’nda Hava İndirme Tugayı’nda takım komutanı olarak görev yapan Tamer Uman’ın ‘Savaş ve Aşk’ isimli kitabı Togan Yayınları’ndan kitapseverlerle buluştu.

Savaş sırasında yaşadığı anıları kitap haline getiren ve üç kadının öyküsünü 450 sayfalık kitabında anlatan Tamer Uman, “Kitabımda din, dil, ırk, düşman farkı tanımayan yüreklerin aşkları için ne çılgınlıklar yaptığına tanıklık edeceksiniz. Bu nedenle de kitabın adı "Savaş ve Aşk" oldu. Biri Rum, biri İngiliz ve biri de Kıbrıs Türk’ü olan üç kadının savaş sırasında aynı duyguları paylaşmalarını anlattım” dedi.

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