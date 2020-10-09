Adana'da 3 kişinin yaralandığı çatışmaya 2 tutuklama

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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da husumetli iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı çatışmanın şüphelisi İbrahim Akyol (45) ile yanındaki Sefa Altın (23) tutuklandı.

Olay, 8 Eylül´de gece yarısı merkez Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, çıkan kavgada birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Çatışmada, Cemal A. (51), Siyami K. (50) ve İbrahim Akyol yaralandı. Yaralılardan Cemal A. ile Siyami K., bir yakınının otomobiliyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi´ne getirildi. Karşı gruptaki diğer yaralı İbrahim Akyol ise yakını Sefa Altın tarafından hafif ticari araçla aynı hastaneye getirilmek istendi. Ancak hastane önünde iki yaralının getirildiği otomobili gören Sefa Altın, fikir değiştirip, hastaneden uzaklaştı. Yaralının bulunduğu aracın uzaklaştığını fark eden hastane polisinin, telsiz anonsuyla durumu bildirmesi üzerine, hastane yakınındaki ekipler, aracın peşine düştü.

ARAÇLARDAN SİLAH ÇIKTI

Ekiplerin takip ettiği hafif ticari aracın, Adana Şehir Hastanesi'nin acil servisine geçtiği belirlendi. Bacağından yaralı İbrahim Akyol'un tedaviye alınmasının ardından ekipler, araçta arama yaptı. Yapılan aramada, sağ ön koltuğun alt çekmecesinde iki adet tabanca bulundu. Karnından yaralanan Cemal A. ve yüzünde saçma yarası bulunan Siyami K.'nin getirildiği otomobilde de arama yapan ekipler, bu araçta da bir adet tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgusunda, karşılıklı ateş ettiklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Araçlarda ele geçirilen tabancaların ruhsatsız olduğu anlaşıldı.

TUTUKLANDILAR

Siyami K., tedavisinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Cemal A'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastanede polis gözetiminde tedavi edilen İbrahim Akyol, taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sefa Altın ile İbrahim Akyol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Siyami K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-09 10:23:47



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