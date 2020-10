Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana’nın Eylül ayında korona virüs vaka sayısında pik noktasını yaşadığını ancak şu dönemlerde sayıların tekrardan azalışa geçtiğini söyledi. Bakan Koca, yatak doluluk oranlarından da bahsederek, “İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 59. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Solunum cihazına bağlı hasta sayımız ise yüzde 30. Ancak Adana’da 60 yaş ve üstü vatandaşları koruyamıyoruz. 60 yaş üstünün hasta oranı bu yaş grubunun nüfusa oranından yüzde 50 oranında fazla” dedi.

Bakan Koca, çeşitli ziyaret, toplantılara katılmak üzere sabah hava yoluyla Adana’ya geldi. İlk olarak Adana Valiliğini ziyaret eden Bakan Koca, burada şeref defterini imzaladı.

Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vali Süleyman Elban ile görüştü.



“Adana ülkemize örnek olan bir il”

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Koca, “Bugünkü çalışmalarımızda hem korona virüs salgınının bölgedeki seyrini hem de sağlık alanındaki çalışmaları inceleyeceğiz. Ziyaretimize valimizle görüşerek, genel bir değerlendirme yaparak başladık. Adana’daki hasta verileri, sunulan sağlık hizmetlerimizin durumu ve çözüm talep edilen konular konusunda istişare etme fırsatı bulduk. Adana dinamik nüfusuyla geniş bir bölgenin cazibe bölgesi. Aynı zamanda en kalabalık Türkiye’nin 6 ilinden birisi. Sağlık alanındaki ihtiyaçları artmaya devam edecek. Korona virüs salgınıyla birlikte değişen ihtiyaçlara şehir hastanemizin sağladığı imkanları gözlemledik. Adana tüm ülkemize örnek olan bir il oldu. İl merkezi ve ilçelerdeki yatırımlara rağmen Adana’nın ihtiyaç duyduğu farklı yatırımlar hakkında değerlendirmelerimizi yapmış olduk” diye konuştu.



“Vatandaşlar rehavete sürüklenmemeli”

Geçen ay korona virüs salgınında vaka sayılarında artış olduğunu söyleyen Bakan Koca, “Korona virüs salgınında geçtiğimiz ay şiddetlenme yaşadık. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçmişti. Bu artış her ilde aynı olmadı. Hasta sayılarında bazı bölgelerde istemediğimiz yükselişler gördük. Bu bölgelere acil müdahalelerimiz oldu. Bazı bölgelerde sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın dirayetiyle sıkıntı yaşamadık. Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi sayesinde salgının hızını kestik. Ülke genelinde vaka sayılarında ki azalışı görüyoruz. Bu iyi gidiş bizi asla rehavete sürüklememeli. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Burada bize güç katacak vatandaşlarımızın dikkati ve kurallara riayeti olacaktır” ifadelerini kullandı.



“Yatak doluluk oranlarında sıkıntı yok”

Adana’daki korona virüs vakaları hakkında da bilgiler veren Bakan Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

“Adana önemli bir insan hareketinin merkezinde. Orta Doğu ve Anadolu illerimizde yoğunluk olsa da bütün büyük şehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Adana Eylül ayında salgındaki pikini yaşadı. Yüksek seyreden hasta sayılarına şahit oldu. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle vaka sayılarını kontrol altına almaya başladık son 2 haftada vaka sayılarımız 3’te bir oranına indi. Adana’da vakamız Eylül başından itibaren en yüksek olan seviyesinden yaklaşık yüzde 66 oranında azalma gösterdi. Covid polikliniği müracaat eden hasta sayısı yüzde 40 oranına kadar inmiş oldu. İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 59. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Solunum cihazına bağlı hasta sayımız ise yüzde 30. Bu anlamda bir sorun olmadığını çok rahatlıkla söylemek mümkün.”



“Büyüklerimizi koruyamıyoruz”

Adana’daki istatistiklere göre 60 yaş ve üzeri vatandaşların korunamadığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz. 60 yaş üstünün hasta oranı bu yaş grubunun nüfusa oranından yüzde 50 oranında fazla. Adana’da büyüklerimizi daha iyi korumak noktasında gayret içerisinde olmamız lazım. Temaslıları ne kadar erken teşhis edebilirsek o kadar salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye filyasyonu dünyada en iyi yapan ülkelerden birisi. Bu gücümüzü Adana’da da yoğun şekilde sahaya sürdük. Bu günlerde bunun etkisini görüyoruz. Adana’da şu an 228 filyasyon ekibimiz sahada çalışıyor. Her ekip 3 kişiden oluşuyor. Türkiye genelinde temaslıların taranması ortalama 7,5 saat iken Adana’da 6,5 saate kadar inmiş oldu. Bu Türkiye ortalamasının da altında. İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden verilen taviz yeni hasta olarak dönüyor. Herkesi tedbirlere sıkı sıkı uymaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

