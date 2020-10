Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana´da pik yaptı

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi toplantı için geldiği Adana´da açıklamalarda bulundu. Adana´da eylül ayında salgının pik yaptığını kaydeden Koca, "Yapılan müdahalelerle eylül ayından bu yana vaka sayıları 3´te 1 oranında azaldı" dedi.

Sabah saatlerinde beraberindeki heyetle kente gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak Adana Valiliği´ni ziyaret etti. Burada Vali Süleyman Elban ile bir görüşme gerçekleştiren Bakan Koca, daha sonra açıklamalarda bulundu. Adana´da Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde incelemelerde bulunacağını ve öncesinde bölge hakkında bilgi aldığını belirten Koca, salgında eylül ayında, ülke genelinde bir artış yaşandığını ve bu artışın Adana´da da etkisini gösterdiğini söyledi. Artışın her kentte aynı olmadığını ve Adana´da salgının eylül ayında pik yaptığını dile getiren Bakan Koca, "Adana örnek illerimizden biri oldu. Gereken tüm müdahaleler zamanında yapıldı. Acil önlemlerle şu an için artışın önüne geçildi. Son dönemde salgının hızı kesildi. Sağlık kuruluşlarımızdaki artan yük, giderek azaldı. Son 2 haftada Adana´daki vaka sayısı 3´te 1 oranında azaldı. Yani yüzde 66 oranında bir azalma söz konusu oldu. Bununla birlikte Covid-19 polikliniklere başvurular da yüzde 40´lara indi" dedi.

`228 FİLYASYON EKİBİ SAHADA AKTİF ÇALIŞIYOR´

Kentteki yatak doluluk oranının yüzde 59, yoğun bakımdaki hasta sayısı oranının yüzde 74, solunum cihazına bağlı hasta sayısının da yüzde 30 olduğunu belirten Bakan Koca, bu oranların da tedbirlerin sıkı uygulanmasıyla düşmeye devam edeceğini vurguladı. Kent genelinde 228 filyasyon ekibinin çalıştığını ve her ekipte 3 kişinin olduğunu hatırlatan Bakan Koca, "Filyasyon, bizim için salgındaki en önemli noktalardan biridir. Adana´da da bu konuda ekiplerimizin yoğun çalışması sürüyor. Ülkede, temaslıların taranma oranı 7,5 saat iken Adana´da bu sayı 6,5 saate kadar düştü. Türkiye filyasyon konusunda en başarılı ülkelerden biri. Bu sayede temaslıları hızlı tespit ediyoruz. Bunun yanı sıra buradan Adanalı hemşehrilerimizi bir konuda uyarmak istiyorum. İstatistiklere göre büyüklerimizi yeteri kadar koruyamıyoruz. 60 yaş üstü grubun kentteki hasta olma oranı, nüfusa göre oranından yüzde 50 fazla. Büyüklerimizi daha iyi korumalı ve tedbirlere uymalıyız. Her zaman altını çiziyorum, temaslıların erken tespiti ve tedbirlere uyum, bu salgını yenmemiz için çok önemlidir" diye konuştu.

Son olarak salgının hızının kesilmesinin kesinlikle bir rehavete neden olmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Koca, gün içinde Adana´daki Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ni gezerek, sorunları gözlemleyip, acil müdahale konusunda devreye gireceklerini ve bölge iller hakkında da bilgi edinmek adına toplantı yapacaklarını kaydetti.

