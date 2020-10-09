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Eklemlerin sinsi düşmanı: Artrit Prof. Dr. Erken: “Romatoit artrit hastalığında oluşan iltihaplanma zarların kalınlaşmasına yol açıyor” "Eklemlerde görülen iltihabi hastalıklar erken tedavi edilmezse kronik eklem hasarına hatta sakatlığa yol açabiliyor"

İHA

Eklemlerin sinsi düşmanı: Artrit Prof. Dr. Erken: “Romatoit artrit hastalığında oluşan iltihaplanma zarların kalınlaşmasına yol açıyor” "Eklemlerde görülen iltihabi hastalıklar erken tedavi edilmezse kronik eklem hasarına hatta sakatlığa yol açabiliyor"

Acıbadem Adana Hastanesi İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Eren Erken, artritin, romatizmal kas ve iskelet sistemi hastalıklarının önemli bir bulgusu olduğuna dikkat çekerek “Bu hastalıkların erken tanısı, hastaların tedaviye erişebilmesi ile mümkün. Bu nedenle eklemlerde meydana gelen şişlik, kızarıklık, ağrı ve hareket kısıtlılığı gibi belirtiler ihmal edilmeden hekime başvurulmalı” dedi.
1996 yılından bu yana 12 Ekim’de Dünya Artrit Günü kapsamında artrite bağlı hastalıklara dikkat çekildiğini belirten Prof. Eren Erken, “Günümüzde 150’den fazla romatizmal hastalık bulunuyor ve dünyada milyonlarca insan eklem hastalıklarından etkileniyor. Eklemlerde görülen iltihabi hastalıkların erken tedavi edilmezse kronik eklem hasarına hatta sakatlığa yol açabiliyor” diye konuştu.

Romatoit artrit, kadınlarda daha sık
Prof. Dr. Eren Erken, eklem iltihabına bağlı romatizmal hastalıkların başında romatoid artrit geldiğini kaydederek şunları söyledi:
“Türkiye’de her 200 kişiden birinde romatoit artrite rastlanıyor. Kişinin bağışıklık sisteminin eklemleri çevreleyen zarlara (sinovyum) saldırması nedeniyle ortaya çıkan bu hastalıkta oluşan iltihaplanma zarların kalınlaşmasına yol açıyor. Eklemdeki kıkırdak ve kemik dokusu yol olduğu için zaman içinde eklem doğal şeklini ve hareket özelliğini yitiriyor. Hassas, şişmiş ve sıcak hissedilen eklemler gibi belirtilerle kendini gösteren romatoit artritin erken evrede tanısı pek kolay değil. Ancak kan testlerinin yanı sıra röntgen, manyetik rezonans ve ultrason gibi tetkiklerden yararlanılarak hekim muayenesi ile tanısını koymak mümkün. Kesin tedavisi bulunmayan romatoit artritin genellikle aşırı kilolu ve obez kişilerde, özellikle de 55 yaşın altındaki kadınlarda ortaya çıkıyor. Sigara içmek de hastalığa yatkınlığı bulunan kişilerde riski çok yükseltiyor.”

Gözlerde iltihaplanma ile kendini gösteriyor
Erken, kamburluk olarak bilinen ankilozan spondilik de omurgadaki küçük kemiklerin zamanlar birbirine kaynaşmasına bağlı olarak geliştiğini söyleyerek, “Kemiklerin kaynamasında ise iltihaplanma etken oluyor. Erkeklerde daha sık rastlanan ankilozan spondilitin belirtileri erken yetişkinlik döneminde özellikle gözlerde olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde iltihaplanma olarak kendini gösteriyor. Ne yazık ki bu hastalığın da kesin ve kalıcı bir tedavisi bulunmuyor. Erken tanı ile belirtilere bağlı sıkıntıları azaltmanın ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak mümkün” şeklinde konuştu.

Toplumsal bilinçlenme önemli
Behçet ve Ailevi Akdeniz Ateşi gibi hastalıkların erken tanısı ile tedavisinde önemli sonuçlar alınabildiğini kaydeden Prof. Dr. Eren Erken, bu nedenle toplumun sistemik romatizmal hastalıklar hakkında bilinçlenmesi gerektiğinin de altını çizdi. Halk arasında kireçlenme olarak bilinen ve daha çok yaşlanma ile ortaya çıkan osteoartrit hastalığının da sık görülen bir eklem rahatsızlığı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Eren Erken, “Artrite yol açan nedenler tam olarak bilinemese de hastalık hakkındaki farkındalık, yol açtığı rahatsızlıkların tedavi sürecini çok etkiliyor. Bu nedenle eklemlerde hissedilen her türlü sorun doktora başvurma nedeni olmalı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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