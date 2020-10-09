Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana´da pik yaptı (2)

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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BAKAN KOCA, HASTALARI ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Adana Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Servisi´ni ziyaret etti. Tedavi gören hastalarla sohbet eden ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-10-09 14:34:44



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