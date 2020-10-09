Adana'da sulama kanalında ceset bulundu 

Gülşah ÖZGEN/ ADANA, (DHA)ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, Abdülrezzak Demir'in (53) sulama kanalında cesedi bulundu.
Merkez Yüreğir ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde öğle saatlerinde iddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, polisi arayarak sulama kanalında erkek cesedi gördüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine su altı polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su altı polisinin kanaldan çıkardığı cansız bedenin Abdülrezzak Demir'e ait olduğu belirlendi. Demir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2020-10-09 14:46:05
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