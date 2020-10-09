Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Bakanı Koca: “Pazartesi ya da Salı günü denekler üzerinde faz 1 uygulaması başlayacak” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerinin değerlendirme toplantılarına katıldı Bakan Koca: “Muhittin Böcek’in genel durumu ciddiyetini koruyor” “Bu sene ülke geneli 466 milyon poliklinik muayenesi yapıldı” “Anadolu'daki illerimiz geçen Eylül ayı itibarıyla pikini yaşadı” “Türkiye’de şu an vakanın azalmadığı İstanbul dışında ilimiz yok”

İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarında bir üretim yerinin sertifika aldığını, önümüzdeki haftalarda bir veya iki üretim yerinin daha sertifika almasının söz konusu olduğunu belirterek, "Önümüzdeki Pazartesi ya da Salı günü bin kişilik dozun üretimi tamamlanacak. Üretim tamamladıktan sonra 44 kişi üzerinde ilk denemeler başlayacak" dedi. Ayrıca Bakan Koca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in genel durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Koca: “Pazartesi ya da Salı günü denekler üzerinde faz 1 uygulaması başlayacak” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerinin değerlendirme toplantılarına katıldı Bakan Koca: “Muhittin Böcek’in genel durumu ciddiyetini koruyor” “Bu sene ülke geneli 466 milyon poliklinik muayenesi yapıldı” “Anadolu'daki illerimiz geçen Eylül ayı itibarıyla pikini yaşadı” “Türkiye’de şu an vakanın azalmadığı İstanbul dışında ilimiz yok”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarında bir üretim yerinin sertifika aldığını, önümüzdeki haftalarda bir veya iki üretim yerinin daha sertifika almasının söz konusu olduğunu belirterek, “Önümüzdeki Pazartesi ya da Salı günü bin kişilik dozun üretimi tamamlanacak. Üretim tamamladıktan sonra 44 kişi üzerinde ilk denemeler başlayacak” dedi. Ayrıca Bakan Koca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in genel durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.
Bakan Koca, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere sabah hava yoluyla Adana’ya geldi. Önce valilik, ardından da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Bakan Koca, ziyaret sonrası Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerinin değerlendirme toplantılarına katıldı. Ardından basın toplantısı düzenleyen Bakan Koca, “Adana ve çevre kentlerimizin salgında geldiği noktayı değerlendirdiğimiz toplantıda misafiriniz oldum. Mart ayının 11’inden itibaren karşı karşıya olduğumuz salgın sebebiyle şartlar karşınıza çıkmamız gerektirdi. Korona virüsle mücadele için uymanız gereken tedbirler ve bizim yürüttüğümüz çalışmalar bu konuşmaların ana unsuru oldu. Hastalarımız, hekim ilgisi ve hastane imkanlarından geçici aksilikler hariç yararlanabildi. Bu yıl toplamda 466 milyon poliklinik muayenesi olmuştur. 7 milyon kişi yatarak tedavi olmuş, 7 buçuk milyon kişi ameliyat olmuştur. 510 bin kişi yoğun bakımda tedavi olmuştur. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi tedavi hizmetlerimizde bir aksama yaşanmamıştır. Salgınla mücadelede büyük birliktelik içerisinde olduk” diye konuştu.

“Salgından en az etkiyle çıkmaya çalışan ülkelerden bir tanesiyiz”
Türkiye’nin salgından en az etkilenen ülkelerden biri olarak ilerlediğini belirten Bakan Koca, “Diğer hastalıklar toplumun ekonomik hayatını, başka ülkelerle ilişkilerini sekteye uğratmaz. Ancak bu tedbirler salgın hastalık mücadelesidir. Salgından en az etkiyle çıkmaya çalışan ülkelerden bir tanesiyiz. Bu da sağlık yatırımlarımız sayesinde oldu. Sağlık sisteminin amacı yüce insanlara ayrım gözetmeden hizmet vermektir. Ayrım gözetmemeye hasta da sahiptir, hastalıkta. Her birimizin eşit derecede sahibi olduğumuz güçlü devletimiz halk sağlığı hizmetlerini bizlere eşit derecede sunmaktadır. Türkiye, salgına karşı dünyada az sayıda görülen bir sağlık hizmeti gösterdi. Devlet, millet için var olduğunu bir kez daha gösterdi. 30’a ulaştı. Her bölgenin virüsle mücadele de zayıf noktaları değişiklik gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Bir fire bile tehlikelidir”
Maske, mesafe ve hijyenin bir an bile sekteye uğratıldığında acı sonuçlara yol açtığını anlatan Bakan Koca, “Bugün şehir yöneticilerimizle bir araya geldik. Şu an için memnun eden sonuçları arkadaşlarımız ve sizler birlikte elde ettiniz. Bu mücadelede bir fire bile tehlikelidir. Maskesiz, mesafesiz bir an bile risktir. Kazandığımız zaferi virüse geri vermemeliyiz. Aşı yolda rahatlığıyla yeni acılara yol açmamalıyız” dedi.

“İllerin vaka sayılarında düşüş var”
İllerin vaka sayılarındaki düşüş oranlarını da açıklayan Bakan Koca, şunları söyledi:
“Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde bin 187 yatan hastamız var. Yoğun bakım dahil 62’si korona virüs nedeniyle burada. Bu sayının azalması tedbirlerle olacaktır. Hastalık denince Covid19’un akla geldiği bugünleri geride bırakalım. Adana’da geçen aya göre vaka sayısı yüzde 66 oranında azalma gösterdi. Covid polikliniği müracaat eden hasta sayısı yüzde 40 oranına kadar inmiş oldu. İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 59. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Solunum cihazına bağlı hasta sayımız ise yüzde 30. Aralarında 1 doktorun olduğu 228 filyasyon ekibimiz sahada. Mersin’de son dönemde vaka sayısı 3’te 1’e indi. Covid polikliniği müracaat eden hasta sayısı yarı yarıya düştü. İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 49. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65. Solunum cihazına bağlı hasta sayımız ise yüzde 19. Aralarında 1 doktorun olduğu 210 filyasyon ekibimiz sahada. Gaziantep’te son dönemde vaka sayısı yarı yarıya indi. Covid polikliniği müracaat eden hasta sayısı 3’te 1 oranında düştü. İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 58. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77. Solunum cihazına bağlı hasta sayımız ise yüzde 33. 241 filyasyon ekibimiz sahada. Kahramanmaraş’ta ise son dönemde vaka sayısı yüzde 30 oranında düştü. Covid polikliniği müracaat eden hasta sayısı yüzde 15 oranında düştü. İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 50. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78. Solunum cihazına bağlı hasta sayımız ise yüzde 20. 300 filyasyon ekibimiz ise sahada. Hatay’da ise son dönemde vaka sayısı 3’te 1 oranında düştü. Covid polikliniği müracaat eden hasta sayısı yüzde 30 oranında düştü. İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 51. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77. Solunum cihazına bağlı hasta sayımız ise yüzde 37. 213 filyasyon ekibimiz ise sahada. Osmaniye’de ise son dönemde vaka sayısı 3’te 1 oranında düştü. Covid polikliniği müracaat eden hasta sayısı yüzde 40 oranında düştü. İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 50. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67. Solunum cihazına bağlı hasta sayımız ise yüzde 13. 50 filyasyon ekibimiz ise sahada. Kilis’te ise son dönemde vaka sayısı yüzde 75 oranında düştü. Covid polikliniği müracaat eden hasta sayısı yüzde 49 oranında düştü. İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 71. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 33. Solunum cihazına bağlı hasta sayımız ise yüzde 33. 45 filyasyon ekibimiz ise sahada.”

“11 bin 800 filyasyon ekibi var”
Türkiye genelinde yüzde 48 yatak doluluk oranı olduğunu, yüzde 68 yoğun bakım yatak doluluk oranı, yüzde 31 ise solunum cihazına bağlı hasta doluluk oranı olduğunu kaydeden Koca, “Bu 7 ilimizde 60 yaş üstü grubun nüfusa oranı yüzde 10. Hastalık oranı ise yüzde 19. 60 yaş üstünün salgından 2 kat etkilendiğini görüyoruz. Türkiye geneli 11 bin 800 filyasyon ekibi vardır. Bu sayı bazı ülkelerin salgında görevlendirdiği hekim sayısından fazladır. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyarak, bu ekiplerin tarama sayısını azaltın. Filyasyon ekibimiz dünyaca tanınıyor. Bizim gibi sistemli şekilde ilerleyen hiçbir ülke yok. Türkiye’yi Dünya Sağlık Örgütü bile dünyaya örnek gösteriyor” dedi.
Bakan Koca, değerlendirme toplantısı yaptığı 7 ildeki sağlık yatırımlarının da devam ettiğini söyledi.

“Yerli aşı çalışmaları hız kesmeden sürüyor”
Yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Koca, “Daha önce tünelin ucu göründü demiştim. Bu aşı konusu idi. Dünyada aşıyla ilgili faz 3 çalışmasına gelmiş olan 5 aşının olduğunu biliyoruz. Bu aşıların 2’si ülkemizde de yapılmakta. Faz 3 çalışmalarına bizim izin verme amacımız insanımız üzerinde ki etkilerini görmekte. Herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. 13 aşı aday çalışması söz konusu. Bu aşılar içerisinde 5 aşının ön planda ilerleme kaydettiğini söylemiştim. Erken dönemde insan çalışmalarının başlayacağını ifade etmiştim. Geçen gün söylediğimiz aşı içinde insan çalışmaları için bin kişilik dozun üretimine başlandı. Önümüzdeki pazartesi ya da salı bin kişilik dozun üretimi tamamlayacak. Üretim tamamladıktan sonra denekler üzerinde, gönüllüler üzerinde faz 1 uygulaması başlamış olacak. 44 kişi düşünülüyor. Devamında yüzlerce kişi ifade edilen faz 2 olacak. Faz 3 ise on binlerce insan üzerinde planlanıyor. Deneklerin önce 5 günlük karantinaya alım süreci olacak. 5 günlük karantina sürecinde bütün genel durum kontrol edilecek sonrası ilk uygulama tamamlanmış olacak. Bu süreç 2 haftalık süreç olacak. Devamında iki tane çalışmanın daha ön planda uygulamaları söz konusu olacak. Devamında faz 2 ve faz 3 çalışmaları olacak. Bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen kriterler dikkate alınacak. Bir üretim yerinin sertifikasının alındığını söyleyebilirim. Önümüzdeki haftalarda bir veya iki üretim yeri söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı.

“Anadolu'daki illerimiz geçen Eylül ayı itibarıyla pikini yaşadı”
Kurban Bayramı sonrası vaka artışı neredeyse olmayan il kalmadığını kaydeden Bakan Fahrettin Koca, “Eylül ayından itibaren giderek yoğunlaşan ve artan bir vaka sayısıyla karşı karşıya kaldık. Bayram sonrası artışı yaşamadığımız il kalmadı. Bu nedenle daha önce salgının ilk pik döneminde ağırlıklı İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Sakarya söz konusu iken Anadolu illeri salgının birinci pikini yaşamadı. Anadolu'daki illerimiz geçen Eylül ayı itibarıyla pikini yaşadılar. Vakanın artmadığı bir ilimiz olmadı. Özellikle bu dönemde yaygın bir şekilde filyasyon ekiplerimizi saha da arttırdık” diye konuştu.

“Sistemimizle, sağlık çalışanlarımızla ilgili gurur duyalım”
2 gün önce yayınlanan Avrupa İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin başarısından bahsettiğini de anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
“Biz testi pozitif olan kişileri hasta olarak görüyoruz. Bizim test politikamızda da semptomu olan kişilere test yapıyoruz. Hangi ülkenin hangi test politikasını uyguladığı belli zaten. Yer yer Temmuz ayından itibaren taramalar yapıyoruz. Bazı ülkelerin bir takım testleri istemeleri döneminde, yeni normalleşme dediğimiz dönemde havalimanında, cezaevlerinde, OSB’lerde testler yaptık. Salgınla ilgili saha araştırmaları yaptık. Bağışıklık taraması dediğimiz bir tarama da yapacağız. 2 gün önce Avrupa İlerleme Raporu yayınlandı. Türkiye’nin korona virüsle ilgili geldiği noktadaki başarısından bahsediyor. Sistemimizle, sağlık çalışanlarımızla gurur duyalım. Bunu gölgelemek için çaba göstermeyelim.”

“Vakanın azalmadığı İstanbul dışında ilimiz yok”
Bakan Koca, Ankara’da İstanbul’daki vaka oranına göre yarı yarıya düşüş olduğunu söyleyerek, “Şu an Ankara, İstanbul’un vaka oranında yarısına indi. Vakayı gizleyerek bu sonucu elde edebilir misiniz. İstanbul dışında azalışın olmadığı hiçbir ilin olmadığını söyleyebilirim. Türkiye’de şu an vakanın azalmadığı İstanbul dışında ilimiz yok” dedi.

“22 Mart’tan önce testi pozitif olan Mersinli yok”
Ayrıca Bakan Koca, ‘Mersin’de ilk vaka Şubat ayında görüldü’ diyerek yazan bir yayın organının da yanlış bilgi aktardığını belirterek, “Yazıda ilk vaka Şubat ayı diye geçmiş. Bununla ilgili bakanlığımız tarafından doğru olmadığı bilgisi aktarıldı. Ben şunu söylüyorum. Mersin’de ilk vaka 22 Mart’ta görüldü. Bir avukat kardeşimizdi. Yurt dışından gelen biriyle temas etti. İkinci vaka da bu kişiyle teması olan yakınıydı. 22 Mart’tan önce testi pozitif olan Mersinli yok. Lütfen politikacılar sağlık üzerinden siyaset yapmasınlar. Sağlık üzerinden siyasetin şifa olmayacağını bilsinler. Birlik ve beraberliğimizi korumalıyız” diye konuştu.

“Muhittin Böcek’in sağlık durumu kritik”
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de durumu hakkında bilgi veren Bakan Koca, “Öncelikle kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bildiğiniz gibi daha önce özel bir hastanede takipte idi. Akdeniz Üniversitesi’nde takibinin uygun olacağın düşünerek naklini yapmıştık. Rektörümüz ve bizim arkadaşlarımız takip ediyor. Genel durumu takibi devam ediyor. Durumunun birkaç güne göre iyi olduğunu ancak genel durumunun ciddiyetini sürdürdüğünü söylemek istiyorum. Umarım en yakın zamanda şifa bulur. Yakınlarına şimdiden geçmiş olsun diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ateşi' yandı
YEREL HABERLER Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin 'mangal ...
Adana Lezzet Festivali, mangal ateşinin yakılmasıyla başladı 4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali dijital ortamda gerçekleşecek Adana Valisi Süleyman Elban, Adana mutfağının tanıtılması gereken bir mutfak olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Adana Lezzet Festivali, mangal ateşinin yakılmasıyla ...
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Adana'da sulama kanalında ceset bulundu 
YEREL HABERLER Adana'da sulama kanalında ceset bulundu 
Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana´da pik yaptı (2)
YEREL HABERLER Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana´da pik yaptı ...
Bakan Koca, Adana'da hastaları ziyaret etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cerrahi Onkoloji Servisi’nde tedavi gören hastalarla sohbet etti
YEREL HABERLER Bakan Koca, Adana'da hastaları ziyaret etti Sağlık ...
Eklemlerin sinsi düşmanı: Artrit Prof. Dr. Erken: “Romatoit artrit hastalığında oluşan iltihaplanma zarların kalınlaşmasına yol açıyor” "Eklemlerde görülen iltihabi hastalıklar erken tedavi edilmezse kronik eklem hasarına hatta sakatlığa yol açabiliyor"
YEREL HABERLER Eklemlerin sinsi düşmanı: Artrit Prof. Dr. Erken: ...
Geleneksel yöntemle sumak üretiyorlar
YEREL HABERLER Geleneksel yöntemle sumak üretiyorlar
Kozan'daki Millet Bahçesi tamamlanıyor
YEREL HABERLER Kozan'daki Millet Bahçesi tamamlanıyor
Kozan'ın girişine turunç ağaçları dikildi
YEREL HABERLER Kozan'ın girişine turunç ağaçları dikildi
Karalar: "Aladağ’a 10 yılda yapılamayan hizmeti 1 yılda yaptık" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aladağ ilçesinde gerçekleştirdiği bir dizi yatırımın açılışını yaptı, temelini attı Karalar, 2021’de ihtiyaç sahiplerine halk kart müjdesi
YEREL HABERLER Karalar: "Aladağ’a 10 yılda yapılamayan hizmeti 1 ...
Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana´da pik yaptı
YEREL HABERLER Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana´da pik yaptı
Bakan Koca: “Adana salgında Eylül ayında pik noktasına ulaştı” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adana’daki yatak doluluk, yoğun bakım doluluk ve solunum cihazına bağlı olan hastaların oranlarını açıkladı "Adana’da yatak doluluğu yüzde 59’ken yoğun bakım hasta doluluk oranı yüzde 74" "Adana'da büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz. 60 yaş üstünün hasta oranı bu yaş grubunun nüfusa oranından yüzde 50 oranında fazla"
YEREL HABERLER Bakan Koca: “Adana salgında Eylül ayında pik ...
Adana'da 3 kişinin yaralandığı çatışmaya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'da 3 kişinin yaralandığı çatışmaya 2 tutuklama
Çalmaya kalktığı motosikletteki parmak izini silerken görüntülendi, sözleri şaşırttı
YEREL HABERLER Çalmaya kalktığı motosikletteki parmak izini silerken ...
Adana´da sahte dolarlarla yakalanan 3 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da sahte dolarlarla yakalanan 3 kişiye gözaltı
Motosiklet hırsızı: "İnsanlık namına temizlik yapıyordum" Adana’da suçüstü yakalanınca hırsızlık yapmadığını, insanlık namına motosikleti temizlediğini söylediği öğrenilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı: "İnsanlık namına temizlik ...
İş dünyası yapılandırma bekliyor Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı: "Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmesi tüccara verilen krediler kadar önemlidir"
YEREL HABERLER İş dünyası yapılandırma bekliyor Adana Ticaret Odası ...
Dolar kalpazanları yakalandı Adana’da kalpazanlara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı Şüphelilerin ikametlerinde 100'lük banknotlar halinde bin 300 dolar sahte para bulundu
YEREL HABERLER Dolar kalpazanları yakalandı Adana’da kalpazanlara ...
Adana'daki silahlı kavgaya 2 tutuklama 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'daki silahlı kavgaya 2 tutuklama 3 kişinin ...
Boğazındaki 4 santimlik kist alınan 2 aylık Menesse bebek sağlığına kavuştu Nefes alamayıp süt emmeyen Menesse’nin boğazında tespit edilen vallekula kisti, 45 dakika süren zorlu bir uyutma sürecinin ardından 1 buçuk saat süren bir ameliyatla alındı. Anne Sevim Kurt: "Çok şükür yeniden doğmuş gibi oldu bebeğim" Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Murat Arslanhan, "Bizim için en zoru uyutma süreciydi" dedi
YEREL HABERLER Boğazındaki 4 santimlik kist alınan 2 aylık Menesse ...
Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Okullarda düzensiz ...
"Savaş ve Aşk" kitabında 3 kadını anlattı
YEREL HABERLER "Savaş ve Aşk" kitabında 3 kadını anlattı
Doç. Dr. Ali Rıza Köşker: Japonlar yiyor diye balon balığı tüketmeyin
YEREL HABERLER Doç. Dr. Ali Rıza Köşker: Japonlar yiyor diye balon ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X