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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana´da pik yaptı (3)

DHA

Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana´da pik yaptı (3)


7 KENTTEKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLDİ
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sabah saatlerinde geldiği Adana'da, Valilik ve Adana Şehir Hastanesi ziyaretinin ardından Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis kentlerindeki son durumun değerlendirildiği toplantıya katıldı. Toplantının ardından Bakan Koca, Adana Şehir Hastanesi toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Adana'da günübirlik çalışmayla bölge hakkındaki tespitlerini yaptıklarını vurgulayan Bakan Koca, kent kent bu değerlendirmelerin devam edeceğini kaydetti. Söz konusu 7 ilde yürütülen çalışmaların meyvesini verdiğini ve başarılı bir tabloyla karşı karşıya olduklarını dile getiren Bakan Koca, "Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sağlık sistemiz sadece Covid-19 hastalarına değil, tüm hastalarımıza hizmet sunmaya devam ediyor. Hiçbir şekilde sağlık hizmetlerinden taviz vermedik. Bu süreçte toplamda 466 milyon muayane yapıldı. Yoğun bakımda 510 bin kişi tedavi gördü. Cildiyeye giden gencimiz de romatizması olan hastamızda tedavisi görebildi" dedi.
'YEREL MÜCADELE BAŞARIYLA SÜRÜYOR'
Bugüne kadar 30 ilde koronavirüs salgınına karşı bölgede yakın takip yaparak yerel çalışmaların yapıldığını ve devam edeceğini kaydeden Bakan Koca, bu şekilde zayıf noktalara anında müdahale ve takviyeyle çözüm bulunduğunu dile getirdi. Adana Şehir Hastanesi´nde 1187 yatan hastanın olduğunu ve bunların 62´sinin Covid-19 hastası olduğunu belirten Bakan Koca, şunları söyledi:
"Burada 7 ilimizi ele aldık. Filyasyon ekiplerimizin çalışmalarını değerlendirdik. Adana´da geçen aya göre vaka sayısı yüzde 66 oranında azalma gösterdi. Covid polikliniği müracaat eden hasta sayısı yüzde 40 oranına kadar inmiş oldu. İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 59. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Solunum cihazına bağlı hasta sayımız ise yüzde 30. Aralarında 1 doktorun olduğu 228 filyasyon ekibimiz sahada. Mersin'de son dönemde vaka sayısı 3'te 1'e indi. Covid polikliniği müracaat eden hasta sayısı yarı yarıya düştü. İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 49. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65. Solunum cihazına bağlı hasta sayımız ise yüzde 19. Aralarında 1 doktorun olduğu 210 filyasyon ekibimiz sahada. Gaziantep'te son dönemde vaka sayısı yarı yarıya indi. Covid polikliniği müracaat eden hasta sayısı 3'te 1 oranında düştü. İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 58. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77. Solunum cihazına bağlı hasta sayımız ise yüzde 33. 241 filyasyon ekibimiz sahada. Kahramanmaraş´ta ise son dönemde vaka sayısı yüzde 30 oranında düştü. Covid polikliniği müracaat eden hasta sayısı yüzde 15 oranında düştü. İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 50. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78. Solunum cihazına bağlı hasta sayımız ise yüzde 20. 300 filyasyon ekibimiz ise sahada. Hatay'da ise son dönemde vaka sayısı 3'te 1 oranında düştü. Covid polikliniği müracaat eden hasta sayısı yüzde 30 oranında düştü. İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 51. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77. Solunum cihazına bağlı hasta sayımız ise yüzde 37. 213 filyasyon ekibimiz ise sahada. Osmaniye´de ise son dönemde vaka sayısı 3´te 1 oranında düştü. Covid polikliniği müracaat eden hasta sayısı yüzde 40 oranında düştü. İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 50. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67. Solunum cihazına bağlı hasta sayımız ise yüzde 13. 50 filyasyon ekibimiz ise sahada. Kilis'te ise son dönemde vaka sayısı yüzde 75 oranında düştü. Covid polikliniği müracaat eden hasta sayısı yüzde 49 oranında düştü. İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 71. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 33. Solunum cihazına bağlı hasta sayımız ise yüzde 33. 45 filyasyon ekibimiz ise sahadadır."
Bakan Koca ayrıca Türkiye´deki toplam filyasyon ekibi sayısının 11 bin 800 olduğunu dile getirdi.
'YATIRIMLAR DEVAM EDECEK'
Türkiye genelinde sağlık sektörüne yapılan yatırımlar önemini özellikle salgın döneminde anlaşıldığını belirten Bakan Koca, aynı şekilde sağlık yatırımlarının devam edeceğini söyledi. Özellikle şehir hastanelerinin önemine dikkat çek Koca, şöyle konuştu:
"Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi yakında tamamlanacak. Mersin'de hem merkezde hem de ilçe bazında hastane yapım çalışmaları sürüyor. Tarsus Devlet Hastanesi önümüzdeki dönemde hizmete girecek. Gaziantep'te şehir hastanesi yapımı sürüyor. Ayrıca ilçelerde hastane yapımı devam ediyor. Kahramanmaraş'ta aynı şekilde hastane yapımımız sürüyor. Osmaniye'de Sumbas, Bahçe, Düziçi, Kadirli'de inşa ve fikir planı çalışmaları devam etmektedir. Kilis Devlet Hastanesi ise 2021'de hizmete girecektir. Hatay'da ise Hassa, Samandağ, Belen, Arsuz'da çalışmalarımız sürüyor."
'AŞIDA İNSAN ÜZERİNDE DENEMELER BAŞLAYACAK'
Türkiye'de hızla ilerleyen yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Koca, "Daha önce 'Tünelin ucu göründü' demiştim. Bu aşı konusu idi. Dünyada aşıyla ilgili faz 3 çalışmasına gelmiş olan 5 aşının olduğunu biliyoruz. Bu aşıların 2'si ülkemizde de yapılmakta. Faz 3 çalışmalarına bizim izin verme amacımız insanımız üzerindeki etkilerini görmek. Herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. 13 aşı aday çalışması söz konusu. Bu aşılar içinde 5 aşının ön planda ilerleme kaydettiğini söylemiştim. Erken dönemde insan çalışmalarının başlayacağını ifade etmiştim. Geçen gün söylediğimiz aşı içinde insan çalışmaları için bin kişilik dozun üretimine başlandı. Önümüzdeki hafta 1000 kişilik dozun üretimi tamamlanacak. Üretim tamamladıktan sonra denekler üzerinde, gönüllüler üzerinde faz 1 uygulaması başlamış olacak. 44 kişi düşünülüyor. Devamında yüzlerce kişi ifade edilen faz 2 olacak. Faz 3 ise on binlerce insan üzerinde planlanıyor. Deneklerin önce 5 günlük karantinaya alım süreci olacak. 5 günlük karantina süreci sonrası ilk uygulama tamamlanmış olacak. Bu süreç 2 haftalık süreç olacak. Devamında 2 tane çalışmanın daha ön planda uygulamaları söz konusu olacak. Devamında faz 2 ve faz 3 çalışmaları olacak. Bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü'nce belirlenen kriterler dikkate alınacak. 1 üretim yerinin sertifikasının alındığını söyleyebilirim. Önümüzdeki haftalarda 1 veya 2 üretim yeri söz konusu olabilir" diye konuştu.
'EYLÜL'DE HER İLDE ARTIŞ YAŞANDI'
Ülke genelinde geçtiğimiz eylül ayı itibarıyla her ilde artış yaşandığını kaydeden Bakan Koca, salgın döneminde İstanbul, Kocaeli, İzmir gibi kentlerde görülen yoğunluğun bu süreçte Anadolu illerinde yaşandığını belirtti. Bu süreçte her kentte vaka sayılarında artışın olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Bundan dolayı yaygın bir şekilde filyasyon çalışması yapıldı. Bu şekilde her vaka takip edildi ve belirti takibi yapıldı. 11 bin 800 kişi özveriyle çalıştı. Bununla birlikte vaka sayılarımız son süreçte azalmaya başladı. Bizim salgınla mücadele politikamız testi pozitif ve belirtisi olan hastaları ve bunlarla temas eden kişileri yakın takibe almak. Her ülkenin belli bir yöntemi var. Biz belirttiğimiz kişileri Dünya Sağlık Örgütü'ne de direkt olarak bildiriyoruz. 15 Ekim'de bağışıklık haritası çalışmalarına başlayacağız. Bundan sonraki süreçte bu çalışmayı tekrarlayacağız. Avrupa İlerleme Raporu'nda Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki başarıya da vurgu yapıldığını söylemek gerekir. Bu başarı 1 milyon 800 bin sağlık çalışanı başta olmak üzere 83 milyonun başarısıdır. Bununla gurur duyalım" dedi.
'MUHİTTİN BÖCEK´İN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR'
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında da konuşan Bakan Koca, "Öncelikle kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bildiğiniz gibi daha önce özel bir hastanede takipte idi. Akdeniz Üniversitesi´nde takibinin uygun olacağın düşünerek naklini yapmıştık. Rektörümüz ve bizim arkadaşlarımız takip ediyor. Genel durumu takibi devam ediyor. Durumunun birkaç güne göre iyi olduğunu ancak durumunun ciddiyetini sürdürdüğünü söylemek istiyorum. Umarım en yakın zamanda şifa bulur. Yakınlarına şimdiden geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.
MERSİN'DE 22 MART'TAN ÖNCE VAKA GÖRÜLDÜĞÜ İDDİALARINI REDDETTİ
Bakan Koca, Mersin'de 22 Mart'tan önce koronavirüs vakası görüldüğü iddialarını reddetti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-10-09 20:32:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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