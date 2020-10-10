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Makas atan otomobilin alkollü sürücüsü, kovalamacayla yakalandı

DHA

Makas atan otomobilin alkollü sürücüsü, kovalamacayla yakalandı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin alkollü sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. 1.6 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Taylan S.'ye 'makas atmak', 'dur ihtarına uymamak', 'kırmızı ışık ihlali', 'trafiği tehlikeye düşürmek' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 2 bin 744 TL para cezası kesilip, gözaltına alındı.
Gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan motosikletli Yunus Polisleri, kavşakta makas atarak trafiği tehlikeye attığı öne sürülen 01 AAK 77 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kaçmaya başladı. Turgut Özal Bulvarı'ndan Şehitler Bulvarı'na geçen otomobil sürücüsü, peşindeki polislerin uyarılarını aldırış etmeden kaçışını sürdürdü. Daha sonra Damar Arıkoğlu Bulvarı'na dönen otomobil sürücüsü, daha fazla kaçamadan 79083 Sokak'ta yakalandı. Birkaç kilometre süren kovalamanın ardından durdurulan otomobilde arama yapan polisler, suç unsuruna rastlanmadı. Otomobil sürücüsü olduğu belirlenen Taylan S.'nin yapılan alkol muayenesinde 1.6 promil alkollü olduğu saptandı. 'Makas atmak', 'dur ihtarına uymamak', 'kırmızı ışık ihlali', 'trafiği tehlikeye düşürmek' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 2 bin 744 TL para cezası uygulanan sürücü Taylan S., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Çukurova Gökhan KESKİNCİ
2020-10-10 01:27:55

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