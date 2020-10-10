Adana'da sahte para operasyonu: 2 tutuklu

Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, piyasaya sahte para süren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen 6 ayrı adrese yapılan operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 13 adet sahte 100 dolar, 3 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2´si tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
2020-10-10 10:29:07
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