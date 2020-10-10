Adana'da sahte para operasyonu: 2 tutuklu

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, piyasaya sahte para süren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen 6 ayrı adrese yapılan operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 13 adet sahte 100 dolar, 3 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2´si tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)

2020-10-10 10:29:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.