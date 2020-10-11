Tarım işçisi ailenin otomobiline kamyonet çarptı: 7 yaralı

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Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana)(DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde tarım işçisi ailenin içinde bulunduğu otomobile kamyonet çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza, Ceyhan Asri Mezarlık yanındaki Ceyhun Kent Kavşağı´nda meydana geldi. İddiaya göre Adnan Menderes Bulvarı´nda otogar yönüne doğru ilerleyen İbrahim Çiftçi (18) yönetimindeki 01 F 3661 plakalı otomobile, kavşaktan dönüş yapan Ahmet A. yönetimindeki 31 V 1194 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü İbrahim Çiftçi ile aynı aileden Gülbahar (41), Halil (9), Zekiye (17), Özlem (14), İsmail (12) ve Can Ahmet Çiftçi (7) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2020-10-11 18:30:26



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