Adana polisi, pitbull cinsi 2 köpeği barınağa bıraktı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) ADANA´da polis ekipleri, beslenmesi ve satılması yasak olan, 1'i sahipsiz 2 pitbull cinsi köpeğe el koyarak, barınağa götürdü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi´nde pitbull cinsi köpeğin başıboş dolaştığı ihbarı üzerine bölgeye geldi. Ekipler, beslenmesi ve satılması yasak olan pitbull cinsi köpeği sokaktan aldı. Polisler, daha sonra Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi´nde yaşayan Ç.B.´nin de pitbull cinsi köpek beslediğine dair ihbar aldı. Bunun üzerine ekipler, eve baskın yaparak, köpeğe el koydu. Köpeği evinde besleyen Ç.B.´ye ise yasaklı ırk köpeği beslediği gerekçesiyle 9 bin 500 lira ceza kesildi. Her iki köpek de ekipler tarafından barınağa götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-10-12 09:52:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.