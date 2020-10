Adana polisi, pitbull cinsi 2 köpeği barınağa bıraktı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) ADANA´da polis ekipleri, beslenmesi ve satılması yasak olan, 1'i sahipsiz 2 pitbull cinsi köpeğe el koyarak, barınağa götürdü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi´nde pitbull cinsi köpeğin başıboş dolaştığı ihbarı üzerine bölgeye geldi. Ekipler, beslenmesi ve satılması yasak olan pitbull cinsi köpeği sokaktan aldı. Polisler, daha sonra Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi´nde yaşayan Ç.B.´nin de pitbull cinsi köpek beslediğine dair ihbar aldı. Bunun üzerine ekipler, eve baskın yaparak, köpeğe el koydu. Köpeği evinde besleyen Ç.B.´ye ise yasaklı ırk köpeği beslediği gerekçesiyle 9 bin 500 lira ceza kesildi. Her iki köpek de ekipler tarafından barınağa götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-10-12 09:52:18



