Adana’da yüz yüze eğitim tedbirlerle başladı Bozkaya: "Bizim heyecanımız öğrencilerimizinkinden daha fazla, uzun süredir okullarda öğrenci yoktu"

Tüm Türkiye'de korona virüs pandemisi önlemleriyle geçen ay açılan birinci sınıflar ve ana sınıfların yanı sıra ilkokulda 2, 3 ve 4'üncü sınıflar, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde yüz yüze 20202021 eğitimöğretim dönemi başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle eğitimöğretim Mart ayından bu yana online olarak devam ediyor. Ana sınıfı ve birinci sınıflar 21 Eylül’de ders başı yaparken bugün de ilkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıflar, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık, 12'nci sınıf, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitim başladı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) bağlı ETA Vakfı bünyesinde eğitimlerine devam eden Doğa Koleji Adana Kampüsü'nde de korona virüs önlemleri nedeniyle tüm üst düzey önlemler alınırken, öğretmenler her öğrenciyle tek tek ilgilendi.

Okula girişte her öğrencinin ateşi termal kamera sayesinde ölçülürken saat 09.00'da ders zili çaldı ve öğrenciler sosyal mesafeye uyarak sınıflarına çıktı.

4. sınıfa giden Asil Avşar isimli öğrenci, okulu çok özlediğini söyleyerek, “Okulu çok özledim. Pandemi nedeniyle okula gidemiyorduk. Karantina çok uzun sürdü. Bugün çok mutluyum okul açıldığı için” diye konuştu.

Aden Uğurlu ise, “Bugün okula geldiğim için çok mutluyum. Online derslere internet sıkıntısı olduğu için bazen giremiyordum. O yüzden okullar açıldığı için çok mutluyum. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim” dedi.



“Termal kamera sistemi kuruldu”

Doğa Koleji Adana Kampüs Müdürü Ferda Bozkaya okulların “Online eğitimlerimiz devam ederken okulların açılmasına yönelik gerekli bütün önlemleri almaya başlamıştık. Okulumuzu yüz yüze eğitime uygun bir hale getirdikten sonra gerekli mercilere denetim için başvurduk. Onayımızı aldık. Bugün ilkokullar, 8 ve 12’nci sınıflar hibrit sistemle eğitime başladılar. Sosyal mesafelerine dikkat ederek, hepsinin maskesi takılı olmasına özen göstereceğiz. Termal kamera sistemi kuruldu lobi girişlerine. 37 derece ve üzeri ateşi çıkan öğrencilerimizi okula almıyoruz hemen velisine haber veriyoruz” ifadelerini kullandı.



“Öğrencisiz okul olmazmış”

Öğretmenlerin de çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Bozkaya, “Bizim heyecanımız öğrencilerimizinkinden daha fazla, uzun süredir okullarda öğrenci yoktu. Alışık olmadığımız bir durumdu. Onlar da, biz de çok heyecanlıyız. Hakikaten öğrencisiz okul olmazmış bunu öğrendik” şeklinde konuştu.

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