Adana'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı



Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)- ADANA´da, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı ve özel gereksinimli öğrenciler ile başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında ilkokul 2, 3, 4, 8 ve 12´nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı. Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda salgın tedbirleri nedeniyle öğrenciler maskeleri ile okula gelirken, veliler okul bahçesine alınmadı. Okul yönetimi ve öğretmenlerin kapıda karşıladığı öğrenciler, sınıflarına yönlendirildi. Tedbirler kapsamında bahçede tören yapılmadı.

'ÇOK MUTLUYUM'

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi İdil Tezeler, okula başladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim. Okula gelmek, internetten daha iyi" dedi.

Oğlu 3'üncü sınıfa başlayan Serkan Ercük ise yüz yüze eğitimin önemine vurgu yaparak, "Çünkü öğretmenlerin verdiği saygı ve disiplini öğreniyorlar" diye konuştu. Uzaktan eğitimi tavsiye etmediğini belirten Ebru İnenç da koronavirüsten korktuğu için çocuğunu bir hafta okula gönderip, gözlem yapacağını kaydetti.DHA-Eğitim Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI

2020-10-12 11:19:13



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