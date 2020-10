Bilgili: "Kozan’da her 4 seçmenden biri AK Parti'ye gönül verdi"

AK Parti Kozan İlçe Teşkilatı tarafından en fazla üye kaydı yapanlar plaketle ödüllendirildi.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, Sosyal Yaşam Merkezi salonunda düzenlenen programda, AK Parti’ye kurulduğu günden bugüne gönül veren ve partisinin üye sayısını artırmak için canla başla mücadele veren dava arkadaşlarına teşekkür etti. Bilgili, "Cumhurbaşkanımızın üye kayıt seferberliği kapsamında Adana'da 60 bin üye hedefimiz vardı. Adana İl Başkanımız Mehmet Ay bizlere 4 bin 729 üye hedefi vermişti. Bizler bu hedef doğrultusunda seferberlik başlattık ve yaptığımız çalışmalar neticesinde 30 Eylül itibari ile 4 bin 770 üye sayısına ulaştık. Bugün itibari ile Kozan seçmenin yüzde 25’i bize üye. Her dört seçmenden biri AK Parti üyemiz. Kozan'da 23 bin 390 üyemiz var. Tüm üyelerimizin katkısı var ama Kerim Görüş, Memduh Boyraz birinci oldu 260 üye ile her yüz üye yapan arkadaşımızı başarılı saymıştık. Bugün bu başarılı arkadaşlarımızı plaket takdim edeceğiz. İlçe Koordinatörlerimiz Kasım Pamuk, Nail Göçer, Fahri Keleş, Dinçer Dinç, Kadın Kolları Başkanı Saffet Sarıca, Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Cengiz, en çok üye yapan yönetim kurulu üyelerimiz Memduh Boyraz, Kerim Görüş, Tavşantepe Mahalle Başkanı Sefer Toygar özverili çalışmaları ile plaketlerini takdim ediyoruz” dedi.

AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Kasım Pamuk ise yaptığı konuşmada, "Önemli olan aidiyet duygusu oluşması ve sizin örnek aldığınız bir liderin partisine üye olması bu partinin felsefesini benimsemesinin en önemlisi üye kaydıdır. Genel başkanımız bu konuya çok önem veriyor. Bazı partilerde delege hegemonyası vardır. AK Parti herkesin katılım sağladığı demokrasi ve özgürlüğün partisidir. Türkiye’de ve dünyada en büyük teşkilata sahip olan partisiyiz" diye konuştu.

Programa telefonla bağlanan AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, ise yoğun programından dolayı partisinin programına katılamamanın üzüntüsünü yaşadığını ancak kalbinin her daim Kozanlı hemşerilerinin yanında olduğunu belirtti. Ay, AK Parti Kozan İlçe Teşkilatına başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Yapılan üye çalışmaları ve gayreti ile Cumhurbaşkanına vermiş olduğumuz Adana’yı, Kozan’ı AK Parti'nin kalesi yapacağız sözümüzü inşallah yerine getireceğiz" dedi.

