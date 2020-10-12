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Ceyhan ve Kozan'da araç ve sürücülere 15 bin TL para cezası

İHA

Ceyhan ve Kozan'da araç ve sürücülere 15 bin TL para cezası

Adana’nın Ceyhan ve Kozan ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada 28 araç ve sürücüye toplam 15 bin 399 TL cezai işlem uygulandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve kaçakçılık olayları olmak üzere suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve korona virüs salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin denetlenmesi amacıyla Ceyhan ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahalarında yol kontrol ve araması şeklinde, Bölgesel HuzurGüven uygulaması gerçekleşti.
Yapılan uygulamalarda bin 44 şahıs ve 458 araç kontrol edildi. 3 aranan şahıs yakalanırken, 4 şahsa ise maske takmamaktan 3 bin 600 TL İdari Para Cezası uygulandı. Ayrıca çeşitli trafik suçlarından 28 araca ve sürücüye 15 bin 399 TL cezai işlem uygulandı, 11 araç trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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