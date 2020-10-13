Adana'nın 2 ilçesindeki orman yangınlarıyla ilgili 4 gözaltı

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ADANA, (DHA) ADANA´nın Feke ile İmamoğlu ilçelerinde, 5 Ekim´de çıkan ve 8 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınlarıyla ilgili 4 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Feke´ye bağlı Bahçecik Mahallesi ile İmamoğlu ilçesinin Corten ve Otluk mahallelerindeki ormanlık alanlarda, 5 Ekim´de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda, 8 hektar orman örtüsü zarar gördü. Soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangınlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla İ.C., E.K., O.G. ve H.Y.´yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2020-10-13 11:31:41



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