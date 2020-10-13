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Evden çalışmada "müşteri ilişkileri" yönetimi Eğitmen Hüseyin Mandacı: "Yeni müşteriden önce mevcut müşteri korunmalı"

İHA

Evden çalışmada "müşteri ilişkileri" yönetimi Eğitmen Hüseyin Mandacı: "Yeni müşteriden önce mevcut müşteri korunmalı"

Korona virüs salgını nedeniyle bir zorunluluk haline gelen “evde çalışma” günlerinde müşteri ilişkilerini etkin sürdürme konusunda önemli uyarılarda bulunan Eğitmen Hüseyin Mandacı, şirketlerin önemli bir bölümünün yaptığı en önemli hatanın performanslarının önemli bir bölümünü yeni müşteri için harcamaları olduğunu bildirdi.
Hüseyin Mandacı, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü’nce, sanayicilere ve çalışanlarına mesleki, kişisel ve kültürel konularda eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi’nin online ortamda gerçekleştirdiği eğitimler serisinin konuğu oldu.
“Evde Çalışılan Günlerde Müşteri İlişkilerini Etkin Sürdürmek” konulu eğitimde, şirketlerin çoğunlukla yaptığı hatalara değinen Mandacı, “Bu eğitimin amacı, olağanüstü durumlarda mevcut müşterilerle, müşteri ilişkilerinin nasıl şekillenmesi gerektiği, ilişkilerin sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanabileceği konularında bakış açısı kazandırmaktır” dedi.
Şirketlerin güçlerinin büyük bölümünü müşteri kazanmak icin kullandıklarına vurgu yapan Mandacı, “Performanslarının çok azını müşteri ilişkilerini korumak ve sürdürülebilir kılmak amacıyla kullanılır. Bu ölümcül bir hatadır” diye konuştu.
Pandemi gibi olağanüstü durumlar meydana geldiğinde yeni müşteriler bulmanın son derece zorlaştığını ve mevcut müşterilerin değerinin ne kadar önemli olduğunun farkına vardığını vurgulayan Hüseyin Mandacı, “iletişimin” (anlık) sonuç odaklı, ilişkinin (yaygın) ise süreç odaklı bir yaklaşım olduğunu ifade etti.
Mandacı, “Şirketler; bütçelerinin, kaynaklarının ve enerjilerinin yüzde 80’ini yeni müşteri bulmak için harcarlar. Yüzde 20 ve altında bir oranı da mevcut müşterileri elde tutmak için harcarlar” diyerek, şöyle devam etti
“Etki Alanı; eylemlerinizin neticesinde sonuçlarına etki edebileceğiniz yani değiştirebileceğiniz şeylerdir. Örneğin; müşterilerinizi memnun etmek, iyi iletişim kurmak, hizmetinizin kalitesini artırmak, tasarruf etmek gibİ. İlgi alanı ise eylemlerinizin neticesinde sonucuna etki edemeyeceğiniz yani değiştiremeyeceğiniz şeylerdir. Örneğin; pandemi, küresel kriz, doların seyri, hangi takımın şampiyon olacağı gibi. İyi girişimciler kaynaklarını, enerjisini ve zamanını doğrudan kontrol edemeyeceği ilgi alanı üzerine değil, katkı sağlayacağı sonuç üreteceği etki alanına yoğunlaştırır.”
Mevcut müşteri ile yeni müşteri arasındaki farka da dikkati çeken Hüseyin Mandacı, “Yeni müşteriler, maliyetli ve bağlılığı düşük, risklidir ve zaman ister. Mevcut müşteriler ise maliyetsiz, bağlılığı yüksek yani sadakatli, kararlıdır” dedi.
Hüseyin Mandacı, eğitiminde, “İlişkilerin Analizi, Değişen Koşullarda Davranışlarımız, Etki ve İlgi Alanlarımızın Tespiti, Amaca Yönelik Doğru ve Eylemsel Davranışlar, Sürdürülebilirlik için Sadakat Ekseni, Networking nedir? Ne değildir? İnsanların İlişki Kapasitesi, Dijital Asansör Cümlesi Kullanmak, 6 Katman Kuralı, Kartvizitleri Nasıl Kullanacağız?, İlişkilerde Pareto Kuralı Uygulaması, Kişilik Tiplerine Göre Networking” konu başlıklarında yoğunlaştı.
Hüseyin Mandacı, sunumunun sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

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