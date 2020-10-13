U-13 Fatih Mehmet Kocaispir Futbol Turnuvası başladı

Yüreğir Belediyesi’nin düzenlediği Adana Demirspor, Adanaspor, Adana Gençlerbirliği Spor Kulübü ve Yüreğir Belediye Spor takımlarının katıldığı tek devreli lig usulü ‘U13 Fatih Mehmet Kocaispir Futbol Turnuvası başladı.

Adana Gençlerbirliği Tesisleri’nde Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in başlama vuruşu ile açılışı yapılan turnuvada Adana Demirspor Kulübü ile Yüreğir Belediye Spor, Adana Spor ile Adana Gençlerbirliği takımları karşılaştı. İlk maçlarda Adana Demirspor Yüreğir Belediye Spor’u 30, Adana Gençlerbirliği ise Adanaspor’u 30 mağlup etti.

16 Ekim Cuma günü saat 15.30’da yapılacak karşılaşmaların ardından 19 Ekim Pazartesi oynanacak son maçlarla turnuva tamamlanmış olacak.



Başkan Kocaispir’den tesis müjdesi

Turnuvanın açılış töreninde konuşan Başkan Kocaispir, “Biz Yüreğir Belediyesi olarak bir buçuk yıldan beri hep sporun ve sporcu kardeşlerimizin yanında olduk. Sadece futbol değil diğer branşlarda da sporcularımızı desteklemeye gayret gösterdik. Spor çocuklarımızı, gençlerimizi hem ruhen hem fiziken geliştiriyor. Onları takım oyununa, birlikte iş başarma arzusuna sevk ediyor. Her yıl amatör spor kulüplerimize malzeme desteğinde bulunuyoruz. Şimdi tesis noktasında da bir atılım içerisindeyiz. Kısmet olursa 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 2 gençlik merkezi, 10 semt sahası, 2 kapalı antrenman sahası ihalelerimiz yapıldı, süreç başlıyor. Bundan sonra gördüğümüz her boş yeri spor ve sporcunun hizmetine sunacağız. 4 takımımıza da başarılar diliyorum. İyi olan kazansın” diye konuştu.

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