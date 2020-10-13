Adana'da, kedilere işkence görüntülerine tepki

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Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, harabe binadaki bir kişinin, yakaladığı kedileri işkence yaparak öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Adana´nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi´nde harabe binada bir kişinin, kedileri eziyet ederek öldürdüğü öne sürüldü. Mahallede yaşayanlar, bu kişiye tepki gösterip, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Şüphelinin mahalleliyi görünce yanındaki ölü olduğu tahmin edilen kediyi gizlemeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılması üzerine, çok sayıda kişi tepki gösterdi. Kullanıcılar, şüphelinin yakalanmasını istedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-10-13 15:41:56



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