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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu

İHA

Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu

Adana'da bir evden çanta çaldıktan sonra kaçan kişi sokak ortasında sırtından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Tabanca ile yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde yerde yatan yaralı şahıs ihbarı geldi. Bölgeye gelen polis ekipleri Ömer K. isimli şahsın sırtından tabanca ile yaralandığını tespit etti. Yaralı sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ömer K’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olay yerinde yaptığı incelemede Ömer K.’ın Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin’in evine girdiğini belirledi. Ahmet El Hüseyin’in karısının çığlık atması sonucunda Ömer K. kaçmaya başladığı daha sonra tabanca ile vurulduğu öğrenildi. Ömer K.’yı vuran kişi henüz tespit edilemedi.
Polis Ömer K.'yı yaralayan kişinin kimliğini tespit etme çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, Ömer K’nın hırsızlık ve yağma suçlarından 16 tane sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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