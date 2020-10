Salgında tıraş malzemelerinin satışları patladı, stoklar eridi

Gülşah ÖZGENYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da, kuaför malzemeleri satışı yapan Niyazi Keskin (31), pandemi dönemiyle birlikte tıraş makinesi, makas, tarak, ustura, fırça, kesim örtüsü ve havlu gibi malzemelerin perakende satışında patlama olduğunu belirtti. Tüm bu ürünler için stok yetiştirmekte zorlandıklarını aktaran Keskin, satışların 50-100 kat artığını söyledi.

Koronavirüs salgınının yayıldığı mart ayında, kademeli olarak alınan tedbirlerin en başında, kuaför ve güzellik salonlarının kapatılması geldi. Vatandaşlar, acil ihtiyaçlarını tıraş malzemeleriyle evlerinde giderdi. Vakaların azalmasının ardından bu salonlar açıldı ancak çok sayıda vatandaş, virüs kapma endişesi yüzünden salonlara gitmemeye veya giderken de kendi malzemelerini yanlarında götürmeye başladı. Tarihi Büyüksaat yakınında 1957 yılından bu yana kuaför malzemelerinin ticaretini yapan firmanın 3'üncü kuşak temsilcisi Niyazi Keskin, pandemi dönemiyle birlikte hijyen korkusunu yaşayanların evde tıraş olmayı tercih etmesi ya da berbere giderken kendi kişisel malzemelerini götürmesiyle birlikte tıraş malzemesi satışlarında patlama yaşandığını anlattı. Erkeklerin artık makas, makine, tarak, ustura, fırça, kesim örtüsü, havlu ile tek kullanımlık jiletten oluşan kendi kişisel malzeme takımını oluşturduğunu dile getiren Keskin, bu ürünlerinin tamamının 200 TL'ye alınabileceğini belirtti. En çok tıraş makinesi satışı yaptıklarını aktaran Keskin, 100 TL'den 2 bin TL'ye kadar fiyat aralığında makine çeşitlerinin olduğunu ifade etti.

'VATANDAŞA MAKİNE YETİŞTİREMEDİK'

Pandemi ile birlikte ilk etapta berberlerin kapatıldığını hatırlatan Niyazi Keskin, "İnsanlar korktu. Bir berber normalde gelip bizden alışveriş yaparken her berberin en az 100 müşterisi, pandemi başlar başlamaz bizim müşterimiz olmaya başladı. Böyle olunca vatandaşa makine yetiştiremedik. Herkes kişisel malzemelerini alarak kendi evinde kendinin berberi oldu. Sonrasında berberleri yeniden açtılar. Şimdi vatandaşlar aldıkları kişisel malzeme takımıyla berbere gidip, bu malzemeler ile tıraş olmak istediklerini söylüyorlar. Ve hala gitmeyen, korkan vatandaşlarımız var. Onlar evde tıraş oluyorlar. Eşinden, çocuklarından ya da anne-babasından yardım alıyorlar" diye konuştu.

'PERAKENDE SATIŞLAR 50-100 KAT ARTTI'

Tıraş malzemeleri için stok yetiştiremediklerinin altını çizen Keskin, "Normalde bir berber benim müşterimken şu an onun 100 müşterisi benim müşterim. Gönül rahatlığı ile 50 kat 100 kat satışlarımızın artığını söyleyebilirim. Şu dönemde asıl önemli olan tıraş makinesi, çünkü tene değiyor. Ayrıca makas, tarak, ustura, sakal ve ense fırçaları, kesim örtüsü, havlusu. Tüm bu ürünler şu an bizim vatandaşa dayandıramadığımız, stok yetiştiremediğimiz ürünlerin başında geliyor. Benim buradan vatandaşa tavsiyem gelip kişisel malzemelerini oluşturmaları. Biz burada en pahalısından en ucuzuna her malda en aşağı 5 çeşidimiz var. Ürün ve fiyat yelpazemiz geniş. Kendi takımlarını yapıp gönül rahatlığı ile giderler" dedi.

VATANDAŞ KİŞİSEL MALZEME TAKIMINI OLUŞTURUYOR

Tıraş makinesi almaya gelen Abdulkadir Önel, "Kişisel malzemelerimi kendim oluşturuyorum. Çünkü daha güvenilir oluyor. Sonuçta berbere günde yüzlerce kişi geliyor. Ayrıca evde tıraş olmak daha rahat oluyor. Temizliğe, hijyeni dikkat ediyorum. Pandemi öncesi de böyleydi şimdi daha çok özen gösteriyorum" diye konuştu.

Makas, tarak, jilet ve tıraş makinesi gibi kendi kişisel bakım malzemelerini alan Hacı Erkan ise çocuklarının tıraşını evde kendisinin yaptığını ifade etti. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2020-10-14 09:56:45



