4 maçtır gol yemeyen Goran Karacic: “Bunun için çok çalıştım” Adanaspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un başarılı kalecisi Goran Karacic, 4 maçtır gol yememesiyle ilgili, “Bu benim işim. Bununla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Sezon başı hazırlıklarında da bunun için çok çalıştım. Umarım birkaç hafta daha böyle devam ederiz” dedi.

Adanaspor, milli takım arasının ardından ligin 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü evinde oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri’nde sürdürüyor.

4 maçtır kalesinde gol görmeyen ve iyi performans sergileyen Adanaspor’un file bekçisi Goran Karacic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karacic, “Bu benim işim. Bununla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Sezon başı hazırlıklarında da bunun için çok çalıştım. Umarım birkaç hafta daha böyle devam ederiz. 5 yıldır buradayım. İlk defa defanstaki arkadaşlarımla birlikte çok uyumlu iş çıkartıyoruz. Tabii ki ofansta da daha iyi işler yapmak istiyoruz. Gol yemedikçe ileride de daha form tutup atacağımızı düşünüyorum. Umarım bu şekilde devam ederiz” diye konuştu.



“Her maça aynı şekilde hazırlanıyorum”

Bütün müsabakalara çok istikrarlı hazırlandığını kaydeden Goran, “Derbi veya başka bir maç olması önemli değil, ben her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Tabii derbi olunca daha önemli oldu ama bu şekilde devam edeceğiz” dedi.

Eski takım arkadaşı İrfan Can Eğribayat'ın Göztepe’ye transfer olması hakkında da konuşan Goran, “Ligin 2 önemli kalecisinin aynı takımda olması şanssızlıktı. Hangimiz oynasa diğerine haksızlık oluyordu. İrfan için çok mutluyum. Umarım onun için iyi olur. Benim de önümde 34 maç var. Kapı benim için de her zaman açık. Fırsatlar gelirse değerlendirmek isterim. Ben ilk geldiğimde Süper Lig’de oynadım zaten. Tabii ki böyle bir teklif gelirse Süper Lig’de oynayabileceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Goran Karacic, Altınordu karşılaşmasından da 3 puan almak istediklerini ve bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

