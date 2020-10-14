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Emekliler Emekli Memur-Sen çatısı altında buluşuyor Adem Çalhan: "Daha iyi bir yaşam tüm emeklilerin hakkı"

İHA

Emekliler Emekli Memur-Sen çatısı altında buluşuyor Adem Çalhan: "Daha iyi bir yaşam tüm emeklilerin hakkı"

Adem Çalhan yönetimindeki Emekli MemurSen Adana İl Temsilciliği geçen hafta yenilenen yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantı öncesinde bir açıklama yapan Emekli MemurSen Adana İl Temsilcisi Adem Çalhan tüm emeklilere kapılarının açık olduğunu söyledi.
Emeklilerin hayatının ikinci baharında daha huzurlu bir hayat yaşamaya hakkı olduğunu vurgulayan Çalhan, "Her geçen gün artan üye sayımızla emekliler için daha büyük bir gayretle çalışmalarımız devam edecek" dedi.
Çalhan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Emekli MemurSen Adana İl Temsilciliği olarak kurulduğumuz günden bu yana emeklilerimiz için yoğun bir çaba harcıyoruz. Türkiye’nin en büyük örgütlü gücü MemurSen'in çatısı altında olmak bize ayrı bir güç veriyor. Genel Başkanımız Ali Küçükkösen profesyonel bir sendikacı. Geçmiş deneyimleri ile bize ışık tutuyor. Biz de bu doğrultuda çok başarılı işlere imza attık. Emeklilerimiz için daha yapacak çok şeyimiz var. Henüz yolun başındayız. Önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz promosyon ve indirim anlaşmaları ile ayrıca emeklilerimiz için hükümetten taleplerimizle Emekli MemurSen’in ismini daha çok duyuracağız. Türkiye'nin en büyük emekli sendikası olma idealimize her geçen gün daha çok yaklaşıyoruz. Kamu personeli olsun ya da olmasın tüm emekliler Emekli MemurSen'e üye olabilirler. Emekli vatandaşlarımızın hepsini MemurSen çatısı altında örgütlenmeye davet ediyorum."
Yeni yönetiminin ilk toplantısına MemurSen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer de katıldı. Sezer toplantı öncesinde Başkan Çalhan'a Emekli MemurSen Genel Merkezi tarafından gönderilen 'Yetkilendirme Belgesi'ni verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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