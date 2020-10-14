Adana'da sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

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Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Karataş Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 kişi ile akıntıyla sürüklenen tekneyi Karataş Limanı'na getirdi.

Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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