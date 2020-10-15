Yüreğir Belediyesi 2 kreş daha açacak

Yüreğir Belediyesi Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi pandemi tedbirleri kapsamında hizmet veriyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede 2 yeni kreş için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

‘Gülümseme Sizden Eğitime Destek Bizden’ sloganı ile açılışı yapılan 80 öğrenci kapasiteli Yüreğir Belediyesi Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi, salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda kapasite sayısını yarıya düşürerek 41 çocuğa hizmet veriyor.

Her grupta en fazla 10 çocuk olacak şekilde ayarlanan sınıflar sık sık özenle dezenfekte ediliyor. Her sabah kapılarını 07.30’da nöbetçi öğretmen ile açan Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi girişte, ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşlerini ölçerek kayıt altına alıyor. Oldukça yoğun başvuru alan kreş için aileler sırada bekliyor.

Uzman öğretmenler eşliğinde 36 ay ile 66 ay arası çocuklara hizmet veren Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde 2 kahvaltı bir öğle yemeği olmak üzere günde 3 öğün yemek veriliyor.



"2 yeni kreş daha yapıyoruz"

Kreşlerin çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Okul öncesi eğitim, çocuklarımız için hayati öneme sahiptir. Çalışan ailelerimizin büyük ihtiyaç duyduğu tüm günlü gündüz bakım evi ve kreşimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Oldukça yoğun bir talep var. Biri PTT Evleri, diğeri Kazım Karabekir mahallemizde yeni adliye sarayı yakınına olmak üzere çok ciddi bir yatırımla yüzlerce çocuğumuzu alabilecek kapasiteli, yeşil bahçesi, oyun alanları, ders odaları, özel boyama odaları ve uyuma odaları ile son derece modern 2 yeni kreşimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Bu iki kreşimiz de tamamlandığında Yüreğir’de ciddi bir eksikliği gidermiş olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.