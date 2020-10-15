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Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

DHA

Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu


Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA'da Ahmet Fece (19), serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Kurtarma ekiplerinin, Fece'yi arama çalışmaları sürüyor.
Olay, Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçisi olduğu öğrenilen Ahmet Fece ile arkadaşı Beşir Haco Ömer, çalıştığı tarlanın yakınından geçen sulama kanalında serinlemek için suya girdi. Fece, bir süre sonra şiddetli akıntının etkisiyle gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Ahmet Fece´yi arama çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI
2020-10-15 18:12:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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