Kanala uçan otomobili görmek için sıraya girenler, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, başka bir otomobil ile çarpışıp, sulana kanalına uçan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Meraklı kalabalığın sulama kanalı kıyısında sıraya girip, koronavirüs tedbirlerine aldırmadan sudaki aracı izlemesi ise dikkat çekti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar'a meydana geldi. Nazmi Kaan Akkuş yönetimindeki 01 ABV 706 plakalı otomobil, Mehmet Emin Turantekin'in kullandığı 01 CAG 63 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra bariyerleri yıkarak DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Suya batan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Akkuş, kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından bölgede toplanan meraklı kalabalık, suyun içindeki otomobili izlemeye başladı. Polisin uyarısı ile bazı vatandaşlar bölgeden ayrılırken, bazıları ise izlemeye devam etti. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan bazı vatandaşların maske takmadıkları da görüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Çukurova Gökhan KESKİNCİ

2020-10-15 22:27:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.