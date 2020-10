Koronavirüs, halı saha maçı randevularını yarı yarıya düşürdü

Can ÇELİKGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da her mevsim randevu yoğunluğunun yaşandığı halı sahalarda koronavirüs salgını sonrası randevular yarı yarıya düştü. Kentte halı saha işleten ve ilk defa bu denli bir düşüş yaşandığını kaydeden İsa Aydoğdu, "Pandemi öncesi günde yaklaşık 1000 TL kazanırken şu an ciromuz 500 TL civarında" dedi.

Türkiye'de mart ayı itibarıyla etkisini gösteren ve birçok iş sektörünün sekteye uğramasına neden olan koronavirüs salgını, amatör sporseverlerin gözdesi halı sahalarda da gözle görülür bir randevu düşüşüne yol açtı. Adana'da her mevsim yoğunlukların yaşandığı ve genellikle sporseverlerin futbol oynamak için randevu bulmakta zorlandığı halı sahalarda bugünlerde sessizlik hakim. Pandemi öncesi dönemde işletmesinde günde yaklaşık 7-8 maç oynandığını fakat salgın sonrası bu sayının 3-4'lere düştüğünü belirten halı saha işletmecisi İsa Aydoğdu, insanların koronavirüsten korktuğu için temaslı sporlardan uzak durmaya başladığını söyledi.

'HALKIMIZDA PANDEMİ SONRASI KORKU OLUŞTU'

Koronavirüs salgını sonrası gelen tedbirlerden dolayı uzun bir süre halı sahaların kapandığını ve açıldıktan sonra da bekledikleri gibi iş olmadığı için maddi olarak derinden etkilendiklerini kaydeden İsa Aydoğdu, yakın zamanda işlerinin düzelmesini umduklarını söyledi. Pandemi öncesi maç randevularının saat 17.00'de başladığını ama şu anda en erken maçın 19-20 saatlerinde olduğunu dile getiren Aydoğdu, "Çoğu zaman günde en fazla 4 maç oluyor. Bir de Adana'da havalar hala sıcak bu durum koronavirüs ile birlikte işleri daha da azaltıyor. Bazı hafta sonları günde 3 maç oynandığı oluyor. Bu rakam bizim için dip bir rakam. Halkımızda pandemi sonrası korku oluştu. Özellikle 40 yaş grubu aboneler maçlarını tamamen iptal etti. Biz gereken her önlemi alıyoruz. Soyunma odalarını iptal ettik. Maç öncesi ateş ölçümü yapıyoruz. Umarım işlerimiz bir an önce eski günlerine döner" dedi.

'HAFTADA 5'Tİ 1'E DÜŞÜRDÜM'

Afrika´dan Adana´ya üniversite eğitimi için geldiğini ve burada en sevdiği aktivitenin halı saha maçları olduğunu dile getiren Mendy Souza ise pandemi öncesi haftada 5 maç yaptığını fakat bu rakamın pandemi sonrası 1'e düştüğünü kaydetti.

Koronavirüs salgını sonrası günlük hayattaki hareketlerinin azaldığını ve vücutlarının dinamik hale gelmesi için hafta bir arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptıklarını belirten Sedat Demir ise bilinçli hareket edilirse halı sahalardan korkmaya gerek olmadığını ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Gökhan KESKİNCİ

