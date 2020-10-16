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Torbacı operasyonunda 7 tutuklama Adana’da sokakta uyuşturucu satan ve torbacı diye tabir edilen zanlılara dün şafak vakti yapılan ve 10 zanlının gözaltına alındığı operasyonda 7 zanlı tutuklandı

İHA

Torbacı operasyonunda 7 tutuklama Adana’da sokakta uyuşturucu satan ve torbacı diye tabir edilen zanlılara dün şafak vakti yapılan ve 10 zanlının gözaltına alındığı operasyonda 7 zanlı tutuklandı

Adana’da sokakta uyuşturucu satan ve torbacı diye tabir edilen zanlılara dün şafak vakti yapılan ve 10 zanlının gözaltına alındığı operasyonda 7 zanlı tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle, tespit edilen adreslere dün operasyon düzenlendi.
Evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler narkotik köpeğiyle arama yaptı. Bu sırada özel harekat polisleri sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Yapılan aramalarda 1 kilo 369 gram esrar, 23,32 gram sentetik uyuşturucu, 3,45 gram eroin, 1,17 gram kokain, bir miktar hap, kurusıkıdan bozma tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 zanlı emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7’si çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 3 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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