Bahçeden 15 ton nar hırsızlığına tutuklama



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da, B.K.´ye ait meyve bahçesinden 15 ton narı toplatıp, çaldığı öne sürülen Ayhan Mızrak (43), polisin operasyonuyla saklandığı adreste yakalandı. Mızrak´ın evinde yapılan aramalarda, B.K.´nin bahçesinden çaldığı 3,5 ton nar ele geçirildi. Benzer suçlardan kaydı olan Mızrak, mahkemece tutuklandı.

Olay, 27 Eylül´de, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, B.K.´ye ait bahçedeki ağaçlardan 15 ton nar, toplanarak, çalındı. Bahçesindeki meyvelerin çalındığını fark eden B.K.´nin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucu arazideki ürünleri dalından toplatıp, çalan kişinin, daha önce de birçok hırsızlık olayına karışan ve emniyette suç kaydı olan Ayhan Mızrak olduğu belirlendi. Şüphelinin adresini belirleyen polis, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi´ndeki evine baskın düzenlendi. Polisi görünce kaçmaya çalışan Mızrak, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan Ayhan Mızrak´ın evinde, B.K.´nin bahçesinden çaldığı 3,5 ton nar ele geçirildi. Mızrak´ın, çaldığı meyveleri sepetleyerek, satılmaya hazır hale getirdiği öğrenildi. Mızrak´ın, 20 Temmuz´da ise merkez Seyhan ilçesine bağlı Mürseloğlu Mahallesi´nde M.A.´ya ait arazide ekili 2 ton karpuzu da toplatarak, çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayhan Mızrak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-16 09:49:29



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