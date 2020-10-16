Adana'da 5 milyon 735 bin lira vurgun yapan tefecilere operasyon (2)



12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adana´da 72 kişiyi 5 milyon 735 bin lira zarara uğrattığı öne sürülen tefecilere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 bin 200 dolar, 1 milyon 972 bin 100 TL tutarında 25 senet ve çek, çok sayıda boş senet, 1 ruhsatsız tabanca, alacaklı listesinin bulunduğu defter, farklı kişilere ait tapu senetleri, araç satış sözleşmeleri ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-16 10:07:41



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