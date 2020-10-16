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Adana´da dronlu uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

DHA

Adana´da dronlu uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama


Rüşan Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7´si tutuklandı, 3´ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon, dronla görüntülendi.
Uyuşturucuyla mücadeleyi sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen 10 uyuşturucu satıcısını tek tespit etti.
Cumhuriyet savcılığınca verilen yakalama kararının ardından da polis ekipleri, 14 Ekim sabahı, çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda bazı evlere, özel harekat timleri, demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdi. 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 369 gram esrar, 23,32 gram sentetik uyuşturucu, 3,45 gram eroin, 1,17 gram kokain, bir miktar hap, kurusıkıdan bozma tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon havadan dronla görüntülendi.
Firari 1 şüphelinin de yakalanmasının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7´si mahkemece tutuklandı, 3´ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-10-16 10:13:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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