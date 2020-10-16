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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehidin kardeşine kız istedi

İHA

Şehidin kardeşine kız istedi

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, şehit jandarma er Kadir Görgülü'nün
kardeşine kız istedi.
2016 yılında DiyarbakırBingöl karayolunda PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan jandarma er Kadir Görgülü'nün kardeşi Mehmet Ali, Pınar Erbaşlı ile hayatını birleştirme kararı aldı. Kadir Görgülü ve babası Süleyman Görgülü, kız isteme merasimine Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'i davet etti.
Ailenin isteği karşısında duygulanan ve onları kırmayan Özer, İmamoğlu ilçesi Ağzıkaraca Mahallesi'ndeki Erbaşlı’nın evine gitti.
İl Müdürü Özer, ailelerle bir süre sohbet edip "Allah'ın emri, peygamberin kavliyle" aynı zamanda mahallenin muhtarı olan baba Mehmet Erbaşlı'dan kızını istedi. Baba Erbaşlı da, Özer'e merasime katıldığı için teşekkür ederek kızını verdi.
İl Müdürü Özer, “Devlet, şehit ailelerimizi sadece acılarında değil, mutluluklarında da yalnız bırakmaz. Şehitlerimizin anneleri, babaları, eşleri, evlatları bizlere emanet. Onlar bizler için canlarını feda ettiler, hakları asla ödenmez” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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