20 ton sahte akaryakıtla yakalandı, 'Atık su çalışması yapıyordum' dedi (2) - Yeniden



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da, içine çeşitli maddeler karıştırıp, '10 numara yağı' incelterek, akaryakıta dönüştürdüğü öne sürülen kimyager İbrahim Ö., gözaltına alındı. İbrahim Ö.'ye ait depoda yapılan aramada, bu yöntemle üretildiği belirtilen 20 ton sahte akaryakıt ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan İbrahim Ö., "Atık su çalışması yapıyordum. Bunlar sülfürik asit. Geri dönüşüme yollayacaktım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi´nde bir depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, kimyager İbrahim Ö.'nün `10 numara yağı´, içine çeşitli maddeler karıştırarak, inceltip, akaryakıta dönüştürdükten sonra satmaya çalıştığını belirledi. İbrahim Ö.'ye ait depoya baskın düzenleyen ekipler, su tankları içine doldurulmuş 20 ton sahte akaryakıt ele geçirdi. İbrahim Ö., gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. İbrahim Ö.'nün, emniyetteki sorgusunda, "Ben atık sularla ilgili çalışma yapıyorum. Bunlar da sülfürik asit. Geri dönüşüme yollayacaktım, yakıt üretmek gibi bir amacım yoktu" dediği öğrenildi. Ele geçirilen malzemeler, incelemeye alınırken, İbrahim Ö. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-16 13:31:40



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