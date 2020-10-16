Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı kadın terörist, Adana'da yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Adana'da yakalanarak gözaltına alınan Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR
2020-10-16 15:47:35
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