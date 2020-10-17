`Veterinerlik fakültelerinin tamamında hayvan hastanesi olmalı´



Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Türkiye'deki veterinerlik fakültelerinin son sınıf öğrencilerinin intörn hekimlik yaptığını belirterek, bu fakültelerin tamamında hayvan hastanesi olması gerektiğini söyledi.

Yükseköğretim Kurulu'nun üniversitelerde uygulamalı eğitimleri sıralarken veterinerlik fakültelerini bu listeye koymadığını belirten Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, veteriner hekimliğin beşeri hekimlikte olduğu gibi teori ve pratik olarak hastanın başında öğrenilebilecek bir meslek olduğunun altını çizdi. Köse, "Hasta muayene etmeden, hastaya dokunmadan, hastayla yan yana gelmeden hekimlik öğrenilemez ya da eksik öğrenilir" dedi.

SON SINIFTA İNTÖRN HEKİM OLARAK ÇALIŞILIYOR

Veterinerlik fakültelerinin son sınıflarında tıp fakültelerinde olduğu gibi öğrencilerin intörn hekim olarak çalıştığını dile getiren Köse, bu fakültelerin tamamı için hayvan hastanesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türkiye'deki 33 veterinerlik fakültesinin son sınıfında öğrencilerin intörnlük yaptığını düşünürsek yarısından fazlasında henüz bir hayvan hastanesi yok. Hastane olmayan bir yerde intörnlük olamaz. Veterinerlik fakültesini kuracaksanız yeterli laboratuvar, yeterli altyapısı, yeterli öğretim üyesi ve yeterli büyüklükte hastanesi olmalı. Hastanesi olmayan bir veteriner fakültesi, hastanesi olmayan bir eğitim kurumu hekim yetiştiremez. Bizim veterinerlik fakülte sayısını düşürmemiz, girecek öğrencilere bir taban puanı uygulamamız gerekiyor."

VİROLOJİ EĞİTİMİ ALIYORLAR

Viroloji anabilim dalında eğitim veren tek fakültenin veteriner fakültesi olduğuna dikkat çeken Nihat Köse, "Koronavirüsün ilk görüldüğü mart ayında Türkiye'de ilk virüsü izole eden bilim insanları veteriner hekimler oldu. Bilim kurullarında daha çok viroloji anabilim dalında yetişmiş sadece virolog olan veteriner akademisyenler bulunmalı, onların önü açılmalı" dedi.

Veteriner hekimlerin uluslararası enstitülerde geçmişte de virüs üzerinde çalışmalar yaptığını ve başarı sağladıklarını hatırlatan Köse, "Kurtuluş Savaşı dönemine dönerseniz o zaman büyükbaş hayvanlar ordunun çeki güçleridir. Bütün eşyalarını naklettiği güçlerdir. Veteriner hekimler o dönemde sığır vebasıyla çok büyük mücadele etmiş. Sığır vebasının serumunu ve aşısını bulmuşlar ve sığır vebasını dünyada ilk kez olmak üzere Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nda yenmişlerdir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2020-10-17 10:27:05



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