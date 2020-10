Interpol ararken Adana'da yakalanan DEAŞ'lı Raissi'nin kaldığı hücre evi görüntülendi

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) FRANSA tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi (30), Interpol tarafından aranırken, Türkiye'ye kaçıp Adana'da kaldığı hücre evi görüntülendi. Raissi'nin evden 2 ay boyunca dışarı adım atmadığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a üye olduğu gerekçesiyle Fransa tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Tunus kökenli Fransız vatandaşı Soumaya Raissi'nin sahte Suriye kimliğiyle Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığını saptadı. Polis, Raissi'nin kaldığı hücre evine baskın düzenleyerek 14 Ekim'de gözaltına aldı. Interpol tarafından 'Çok tehlikeli, eylem yapabilir, gördüğü yerde tutuklanmalıdır' notuyla aranan terör örgütü üyesi Raissi, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İHTİYAÇLAR ÖRGÜTTEN

Raissi'nin kaldığı hücre evini F.Y. isimli bir erkeğin kiraladığı, sakallı iki kişinin de sürekli eve gelip giderek ihtiyaçlarını karşıladığı bu sayede hiç dışarı çıkmadığı kaydedildi. Ev sahibinin, Raissi'yi 14 Ekim günü polis baskını sırasında gördüğünü söylediği öne sürüldü. Raissi'ye evi F.Y.´nin de internet üzerinden aylık 700 liraya kiraladığı, bir çocuğuyla kaldığı evde aile için bulunabilecek bütün yaşam malzemelerinin bulunduğu görüldü. Raissi'nin ikinci eşinin da Suriye´de kaldığı, bu nedenle bütün ihtiyaçlarının örgüt tarafından karşılandığı öğrenildi.

KOCASI DA TÜRKİYE'DE YAKALANMIŞ

Bu arada kadının Tunus´ta 2010 yılına kadar bir üniversitenin psikoloji bölümünde eğitim aldığı, 2'nci sınıfta okuduğu sırada ilk eşi Rached Hüseyin Raissi ile evlenip Fransa´ya yerleşerek Fransız vatandaşı olduğu öğrenildi. Raissi'yi DEAŞ terör örgütüyle ilk eşinin tanıştırdığı ve örgüt elemanı olduğu belirlendi. Terörist çiftin, haklarında 2016 yılında Fransa´da aranma kararı çıkınca yasa dışı yollardan Suriye´ye kaçtıkları, kocanın 2016 yılında Gaziantep´te yakalanıp tutuklandıktan sonra sınır dışı edildiği öğrenildi.

İKİNCİ KEZ EVLENDİRİLMİŞ

Raissi'nin Suriye´de eşiyle bağlantısı koptuktan sonra örgüt tarafından evlendirildiği, çocuğunun da ikinci kocasından olduğu kaydedildi. Raissi'nin DEAŞ´ın uyuyan hücrelerinden biri olduğu, her an eylem yapabileceği, cep telefonu kullanmadığı, bütün ihtiyaçlarını Adana´da kendisine ev kiralayan F.Y.'nin karşıladığı öğrenildi.FOTOĞRAF

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-10-17 11:13:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.