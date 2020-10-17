Tufanbeyli'de elma hasadı başladı Elma üreticisi bu yıl fiyatlardan umutlu

Tufanbeyli’de elma hasadı başladı. İlçede yıllık 2 bin ton elma hasadı yapan üreticiler, bu yıl ürün kalitesi ve fiyatlardan umutlu.

Tufanbeyli’de yaklaşık 3 bin dönüm arazide çeşitli türlerde yetişen elmada hasat başladı. Fasulye, nohut, pancar ve bademin ardından elma hasadına da başlayan üreticiler yoğun mesaisi yapıyor. Üreticilerden Yaşar Sancar, bu sene elmada verimin yüksek olduğunu kaydederek, "Bu yıl fiyatlardan umutluyuz. İlçemizde yaklaşık 2 bin ton elma hasadı yapılmakta. Verim yüksek. Fiyatların da üreticinin yüzünü güldüreceğine inanıyoruz. Tufanbeyli elması sulu ve sert ve lezzetlidir. Üreticimize bol bereketli bir sezon diyorum” dedi.

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