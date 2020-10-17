Adana'da Azerbaycan'a destek için araç konvoyu düzenlendi

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) Azerbaycan'a destek amacıyla araç konvoyu düzenledi.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, otomobillerini Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı. Vatandaşlar, araç kornalarına basarak Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla kent turu attı. Yarım saat süren konvoy Uğur Mumcu Meydanı'nda sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf Kantarlı

2020-10-17 18:11:16



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